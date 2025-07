El dólar no para de subir: el mercado explica las razones y anticipa cómo sigue

El dólar empezó a recalentarse en el comienzo de julio: la semana pasada el minorista subió $ 45, desde $ 1215 a $ 1260. Este lunes se mantiene esa tendencia y trepa $20 más hasta los $ 1280. Así, marca un nuevo récord nominal desde el inicio de sistema de flotación entre bandas. Lo mismo se ve en el mayorista, que sube $20 (+1,6%) en la jornada hasta los $ 1277. Esto arrastra a los paralelos, que también trepan fuerte y el mercado analiza las razones detrás de esa dinámica.

En esta línea, desde Econviews, el economista Rafael Aguilar menciona a El Cronista que «en nuestro último informe, señalamos que algunas de las causas son estacionales, ya que va terminando la cosecha gruesa, hubo mayor liquidación en junio por la baja de retenciones, y del lado de la demanda ahora entró el pago del aguinaldo y las vacaciones de invierno».

«Recién comienza la semana y la suba responde, en parte a la inercia de lo sucedido el viernes, por el feriado en Estados Unidos, que hizo que los exportadores no pudieran ingresar muchos dólares el viernes y eso seguramente impactó en el mercado hoy», señala Gustavo Quintana de PR Operadores de Cambio.

Asimismo, señala que «hay demanda por turismo al exterior dado que se aproximan las vacaciones de invierno, pagos en dólares de tarjetas y compras de ahorro que pueden estar impactando ahora porque mucha gente cobra en el inicio del mes».

«Son varios los factores que influye para que el dólar se haya movido un poco para arriba. El primero la ataría estrictamente al efecto del aguinaldo, ya que con más pesos en el bolsillo el dólar aún sigue siendo opción de ahorro para gran parte de la población, incluso cuando el rendimiento de éste fue mucho menor al de otros instrumentos en pesos», apunta, por su parte, Horacio Miguel Arana, economista de la Fundación Internacional Bases.

«Hay demanda por turismo al exterior dado que se aproximan las vacaciones de invierno, pagos en dólares de tarjetas y compras de ahorro que pueden estar impactando ahora porque mucha gente cobra en el inicio del mes», señala Quintana.

Luego, también menciona el efecto de quienes viajan al exterior, ya que resulta más conveniente comprar dólar oficial y pagar con ese efectivo los gastos de la tarjeta de crédito que hacerlo con dólar tarjetra.

«Hay que sumar, además, algunas cuestiones menores pero que son de coyuntura, como el hecho de que el Gobierno volvió a subir las retenciones a la soja, el maíz y el sorgo, tal como lo había anunciado», apunta Arana. Como si esto fuera poco, eso sucede en un contexto en el que las reservas de divisas no se lograron incrementar en grandes cantidades aún, lo que siempre genera cierta incertidumbre cambiaria.

Así, para Fabio Rodríguez, economista y director de MyR Consultores, «arrancó una etapa del año en la que el panorama para el mercado cambiario suele cambiar la película porque hay una tendencia a mayor demanda que oferta y el Gobierno va a necesitar conseguir cada vez más financiamiento».

Eso se relaciona con la necesidad de bajar el riesgo país, que no se logra en el último tiempo, y creo que eso le va a hacer difícil al Gobierno conseguir dólares y mantener al dólar dentro de la subbanda que pretende, que está en torno a los $ 1200.

«Me parece que, con las elecciones por delante y en un contexto en el que suele potenciarse la dolarización como búsqueda de cobertura, se va a testear el techo de la banda», anticipa Rodríguez. Hoy ese techo se ubica en torno a los $ 1440, según los cálculos del mercado, dado que vanza al 1% mensual, tal como lo estableció el Gobierno al inicio de la flotación entre bandas.