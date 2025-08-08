El dólar oficial recortó otros $ 5 y cerró la semana con baja de $ 40

A cuánto cotiza el oficial hoy viernes 8 de agosto en los principales bancos relevados por el BCRA. Cuál es la cotización del dólar blue y cómo quedó la brecha cambiaria con el tipo de cambio oficial.

El dólar oficial hoy viernes 8 de agosto volvió a bajar, recortó 5 pesos y cerró a $ 1285 para la compra y $ 1335 para la venta. La divisa termina la semana con una caída de $ 40, tras la fuerte suba de los primeros días del mes ($ 80).

El oficial viene de anotar en julio un incremento de $ 165 (13,58% desde los $ 1215 a los finalizó junio) que rompió con la estabilidad que tuvo desde la salida del cepo en abril.

El dólar tarjeta para servicios digitales y turismo, en tanto, se ubicó en $ 1735,50 tras las modificaciones del Gobierno a las percepciones de Ganancias y Bienes Personales.

Por su parte, el dólar blue hoy viernes 8 de agosto se ofrece sin cambios a $ 1305 para la compra y $ 1325 para la venta.

El paralelo también se disparó en julio (subió $ 120). No obstante, desde el inicio del nuevo esquema cambiario, el 14 de abril, retrocedió $ 50 (cerró el viernes previo a $ 1375).

La brecha entre el oficial y el informal es, de esta forma, negativa (-0,74%). El paralelo cotiza $ 95 por arriba del valor con el que abrió el año (terminó 2024 en $ 1230).

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) no intervino en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). A inicios de semana, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) sumó u$s 1993 millones a sus reservas tras la última revisión del Fondo Monetario Internacional (FMI) del acuerdo vigente, cuya aprobación derivó en el nuevo desembolso.

De esta forma, las reservas brutas treparon a u$s 43.023 millones desde los u$s 41.030 previos, monto clave para mantener el nuevo esquema cambiario de bandas en caso de necesitar intervenir si el dólar supera el tope superior, hoy en torno a los $ 1450.