El dólar oficial volvió a subir otros $ 20 y quedó a un paso del techo de la banda cambiaria

El dólar oficial hoy viernes 12 de septiembre subió $ 20 y cerró a $ 1415 para la compra y $ 1465 para la venta en las pantallas del Banco Nación, su valor más alto desde la liberación del cepo en abril.

La divisa acumuló en la semana un incremento de $ 85, producto de la disparada que tuvo tras la derrota del Gobierno en las elecciones bonaerenses. De esta forma, queda muy cerca del techo de la banda cambiaria ($ 1471,71).

El dólar tarjeta para servicios digitales y turismo, en tanto, se ubicó en $ 1904,50 tras las modificaciones del Gobierno a las percepciones de Ganancias y Bienes Personales.

Por su parte, el dólar blue hoy viernes 12 de septiembre sube 15 pesos y se ofrece a $ 1405 para la compra y $ 1425 para la venta. El paralelo también subió tras la decable del oficialismo en los comicios bonaerenses y acumula en esta semana $ 55 de incremento, además de haber sobrepasado su valor previo al inicio del nuevo esquema cambiario (había cerrado el 11 de abril a $ 1375).

De esta forma, la brecha entre el oficial y el informal es negativa (-2,73%). El paralelo cotiza $ 195 por arriba del valor con el que abrió el año (terminó 2024 en $ 1230).

Tras el anuncio del Gobierno del 1° de septiembre, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) comenzó a intervenir en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) a través de la venta de los dólares que el Tesoro tiene depositados en su cuenta.

Con los últimos movimientos, las reservas de la autoridad monetaria quedaron este jueves en u$s 40.309 millones.

El dólar oficial hoy viernes 12 de septiembre operó a $ 1465 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

El dólar oficial cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

Entidades Compra Venta

BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 1.400,000 1.450,000

BANCO DE LA NACION ARGENTINA 1.400,000 1.450,000

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 1.395,000 1.457,000

BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 1.415,000 1.465,000

BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 1.390,000 1.450,000

BANCO PATAGONIA S.A. 1.410,000 1.460,000

BANCO HIPOTECARIO S.A. 1.420,000 1.460,000

BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. 1.410,000 1.460,000

BRUBANK S.A.U. 1.424,000 1.454,000

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 1.405,000 1.455,000

BANCO MACRO S.A. 1.400,000 1.460,000

BANCO PIANO S.A. 1.405,000 1.455,000

Gesto de amor del BCRA a los bancos: ¿se terminó la tasa endógena?

Una importante decisión ayer del BCRA sirvió para recomponer en parte las heridas en el mercado financiero: decidió bajar la tasa a la que capta pesos en «simultáneas» del 45% al 40% anual, lo que gatilló una suba de 1% inmediatamente en los papeles en pesos (Lecap y Boncap). En la previa de la licitación de deuda, el tramo corto de la curva de pesos es el que mayores subas tuvo, con tasas efectivas mensuales ahora en torno al 4,6%.