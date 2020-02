El dolor de Cinthia Fernández ante los rumores de romance entre Martín Baclini y una ex participante del «Bailando»

Compartir

Las imágenes no mienten: en el programa Siempre Show, conducido por Tomás Dente y Noelia Antonelli, mostraron un video en el que se podía a ver a Martín Baclini muy cerca de Agustina Agazzani, ex pareja de Gastón Sorfritti y ex participante del Bailando. La periodista, además, dijo que en una de las publicaciones que figura en las redes de la joven, ella parece bailando en una lancha idéntica a la que tiene el empresario rosarino.

“Cinthia está mirando el programa, se puso a stalkear a Agustina y se dio cuenta de que la lancha era la de Baclini y nos lo confirmó. También sabe perfectamente que algo hay (entre ellos)”, contó Antonelli.

Indagando en el Instagram de Agustina, efectivamente se puede ver un posteo de hace diez días, en la que se la ve disfrutando de un paseo en lancha. Y, casualmente, la embarcación es similar a la que posee Baclini y en la que ya se lo había visto navegando junto a Cinthia y sus hijas, Charis, Bella y Francesca.

Si bien las pruebas parecerían ser bastante contundentes, al ser consultado por Teleshow sobre el supuesto e incipiente romance, el ex de Cinthia Fernández aseguró: “Es una amiga, fuimos a cenar y a navegar. No tengo mucho más para decir».

La desmentida no fue suficiente para Cinthia Fernández, quien a través de un audio manifestó su dolor al conocer lo que para ella es un romance confirmado. “No me siento bien, perdoname. Gracias. Mañana ya tengo que ir a trabajar a LAM y tengo que meter fuerza ahí. Me escucharás la voz… No estoy bien”, dijo en un primer audio. Y después agregó: “Estoy mal. Más de lo mismo, pero bueno nada. Me voy a poner a manejar, te mando un beso grande. Perdoname”.