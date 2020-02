El doloroso relato de «Jujuy» Jiménez sobre su historia familiar: «Mi abuelo mató a mi abuela»

Compartir

La modelo no pudo evitar las lágrimas al hacer referencia a la dura infancia que atravesó su madre. “Su vida podría haber ido para cualquier lado, sin embargo salió adelante”, dijo.

Desde que comenzó a salir al aire por la pantalla de Telefe, Divina Comida captó la atención del televidente con las divertidas anécdotas de grupos de famosos que compiten por ser el mejor anfitrión. Sin embargo, durante la última emisión del ciclo hubo un momento en que ese clima festivo se quebró a partir del recuerdo de Sofía Jujuy Jiménez sobre la dura infancia que vivió su madre.

“Mi ídola es mi vieja, de verdad que la admiro. Ella pasó por situaciones muy duras y me ha enseñado que en la vida, más allá de cualquier cosa, hay que salir adelante y siempre con una sonrisa”, comenzó su relato, para luego hacer foco en el femicidio que su abuelo cometió contra quien era su esposa.

Ante la sorpresa de todos los que se encontraban presentes, la joven conductora oriunda de San Salvador de Jujuy, hermana de otras dos mujeres, relató: «Mi abuelo mató a su mamá. Ellas (por sus tías) eran muy niñas. Es durísimo, se quedaron sin mamá y sin papá. Mi mamá tenía 13 años y, a ver, en realidad es un tema súper trabajado en la familia, pero digo, le pasó algo como muy heavy: eran muy chiquitas y de repente quedarse sin mamá y sin papá…”

Gerardo Rozín, otro de los comensales invitados al programa de Telefe, y justamente anfitrión de la noche, acotó: “Claro, es una familia fundada en un femicidio”.

“Exacto. Y cualquier otra persona, a esa edad, tan chiquita… La vida de mi mamá podría haber haber ido para cualquier lado, terminar en las drogas, lo que sea. Sin embargo ella salió adelante, hoy es abogada y nos tuvo a las tres. Creo que es mi gran ejemplo y siento que después de eso cualquier cosa que me pueda llegar a pasar en la vida es como ‘dale, Sofi, vamos para adelante’. Como ‘seguí sonriéndole a la vida que tenés a tu mamá, que es el mejor ejemplo’”, se explayó la pareja de Juan Martín del Potro sobre Silvia, la mujer que le dio la vida.

“Mi mamá es mi gran ejemplo, es la persona que me enseñó que siempre hay que salir adelante con una sonrisa”, concluyó.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas