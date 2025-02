El Doncic: impactante asistencia, gesto de LeBron y una sorpresa para los fanáticos

Luka Doncic tuvo su esperado debut con Los Angeles Lakers en un encuentro que culminó con una contundente victoria de 132-113 ante los Utah Jazz. Mientras tanto, su ex equipo, los Dallas Mavericks, sufrió una dolorosa derrota en la prórroga contra los Sacramento Kings, decidida por una canasta en los últimos segundos de DeMar DeRozan.

El esloveno, portando el dorsal 77 y la emblemática camiseta púrpura y dorada de los Lakers, inició su etapa en el equipo angelino bajo la mirada de una afición que llenó el Crypto.com Arena en Los Ángeles. Doncic completó una discreta actuación en los 23 minutos y 33 segundos que estuvo en cancha, sumando 14 puntos (5 de 14 en tiros de campo, incluyendo un 1 de 7 en triples), 5 rebotes y 4 asistencias. Sin embargo, el jugador fue recibido con una enorme ovación al ser presentado como titular junto a LeBron James, Austin Reaves, Rui Hachimura y Jaxson Hayes.

“Estamos muy entusiasmados con verlo. Compramos las entradas hace meses sin saber que íbamos a tener esta suerte”, comentó a la agencia EFE una pareja de aficionados mientras esperaban tomarse una foto frente a la estatua de Kobe Bryant en las afueras del estadio.

El debut de Doncic era un evento que había generado gran expectativa en Los Ángeles. Como parte del espectáculo, los Lakers obsequiaron camisetas del jugador con el número 77 a todos los asistentes al juego. “77 para todo el mundo en el juego de esta noche”, publicaron en su cuenta oficial en X, acompañado de fotografías de las butacas decoradas con el número que pasará a ser icónico en la franquicia.

Incluso LeBron James se unió al festivo ambiente al hacer sus ejercicios de calentamiento con una camiseta con el 77 de Doncic. Durante el partido, ambos protagonizaron una jugada que rápidamente se volvió viral. Luka Doncic realizó un pase excepcional desde la zona defensiva que cruzó toda la cancha, encontrando a LeBron, quien finalizó la jugada con una bandeja perfecta. La NBA incluyó este momento en el puesto seis de su ranking de las mejores jugadas del día.

“Fue especial. La manera en que me recibieron todos: los compañeros, la directiva, todos los que están aquí. He oído mucho ruido cuando me presentaron… Así que lo agradezco mucho, fue un momento especial”, dijo en declaraciones a ESPN nada más terminar el partido.

El esloveno dijo que el mensaje que recibió de su técnico JJ Redick y de LeBron James fue sencillo: “Sé tu mismo”. También dio las gracias a Dirk Nowitzki por viajar a Los Ángeles para respaldarle en su debut y le elogió como “un gran amigo” y “un gran mentor”. Por último, el esloveno consideró que los Lakers pueden ser un conjunto “muy peligroso” y destacó lo bien que movieron el balón esta noche en la parcela ofensiva.

Este partido representó el retorno de Doncic tras una lesión en los gemelos sufrida en el día de Navidad. LeBron James, por su parte, lideró a los Lakers con 24 puntos (10 de 17 en tiros), 7 rebotes y 8 asistencias, destacándose como el principal anotador del encuentro.

El ambiente en el equipo angelino atraviesa un gran momento. Con un récord de 32-19 y sumando seis victorias consecutivas, los Lakers han obtenido 12 triunfos en sus últimos 14 compromisos. Además, la incorporación de Doncic —cinco veces All-Star y miembro del mejor quinteto de la NBA en cinco ocasiones— tras un asombroso intercambio que llevó a Anthony Davis a los Mavericks, parece consolidar aún más sus aspiraciones en la liga.