El Dr. Lorenz Boonman Se refirió a las Elecciones y la Nueva Boleta Única de Papel (BUP)

La recta final hacia las elecciones encuentra a los partidos políticos inmersos en tareas organizativas cruciales, especialmente con la novedad de la Boleta Única de Papel (BUP). El Dr. Lorenz Boonman, Apoderado Legal del Partido Justicialista (PJ) de Formosa, compartió detalles sobre el trabajo de su partido, las polémicas con las boletas y la campaña de concientización electoral.

Contratiempo con la Impresión de las Boletas

La entrevista see inició abordando un reciente y superado problema con el material electoral. El Dr. Boonman confirmó el inconveniente, señalando que se debió a fallas por parte de la empresa impresora.

“El problema con las boletas, se vio un problema de la empresa, donde en una de las categorías no se registraron correctamente los colores de una de las fuerzas que participaba, y en otro caso había errores de impresión en cuanto a errores de ortografía y también errores en cuanto a las fotos que se habían enviado, los candidatos estaban muy elegibles”, explicó el apoderado. No obstante, confirmó que el problema “se solucionó en la semana pasada, el martes, miércoles se recibieron todas las boletas y ya han sido controladas por el personal del juzgado federal con competencia electoral”.

Destino de las Boletas Irregulares

Un punto clave de la conversación fue el manejo de las boletas defectuosas. El Dr. Boonman detalló la reunión celebrada con la Junta Electoral Nacional, conformada por el presidente superior del Tribunal de Justicia, el fiscal federal con competencia electoral y el Juez Federal número uno, el Dr. Morán.

El letrado indicó que se resolvió que las boletas con irregularidades quedarían “a resguardo en en la secretaría electoral, en el archivo de la secretaría electoral”. Para garantizar la transparencia y evitar cualquier uso indebido, se labró un acta y se procedió a fajar el material: “nos permitieron constatar que estaban todas las boletas ahí y firmamos las correspondientes fajas para evitar que que se utilicen ese tipo de boletas”.

El PJ y el Cronograma Electoral: Campaña de Concientización

Con los comicios “a la vuelta de la esquina”, la labor del apoderado se centra ahora en la organización final y, sobre todo, en la capacitación. El eje central de la gestión del PJ es informar a la ciudadanía sobre el nuevo sistema de votación.

“Fundamentalmente darle a conocer a la ciudadanía cómo es el sistema nuevo de de votación”, enfatizó Boonman. El partido ha movilizado a sus equipos para capacitar a los fiscales y llegar a los votantes del interior. “Ya hemos trabajado con todos los sectores del partido para instruir a nuestros fiscales, se han hecho viajes al interior provincial y a los compañeros que se han acercado le hemos brindado el material que que hemos confeccionado para explicarle este nuevo sistema”.

El foco de la campaña se dirige especialmente a un sector de la población: “fundamentalmente a la gente mayor que es la que más temor tiene un sistema nuevo, se le explica las facilidades del del mismo y bueno ya estamos hoy por hoy haciendo una campaña de concientización y de educación más que nada”.

Primeras Impresiones de la Boleta Única de Papel (BUP)

Al ser consultado sobre su experiencia y opinión general del nuevo sistema, el Dr. Boonman se mostró cauto, señalando que la BUP (implementada a nivel nacional) representa un cambio significativo para el cual el partido debe adaptarse.

“Bueno, como todo sistema tiene sus pros y sus contras”, sentenció, y reconoció la preferencia por el sistema anterior: “nosotros estábamos acostumbrados a trabajar con otro tipo de sistema con el cual nos sentíamos más cómodos, como todas las cosas nuevas, hay que hay que adaptarse a al al nuevo mecanismo”. El Dr. Boonman subrayó que la verdadera evaluación del sistema se realizará después de la jornada electoral, atada directamente a la participación ciudadana: “Después de que tengamos el resultado electoral y veamos fundamentalmente la participación de la gente, te voy a poder explicar mejor si es mejor o peor, porque lo que estamos viendo es mucho temor en la gente por el desconocimiento en la forma de votación”.

La entrevista con el Dr. Lawrence Boonman concluyó, dejando en claro el trabajo intenso del Partido Justicialista en Formosa para instruir a sus miembros y votantes de cara a unas elecciones marcadas por la adopción de la Boleta Única de Papel.