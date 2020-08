El Dr. Mario Romero Bruno advirtió sobre la “grave situación regional” por coronavirus

Compartir

En el marco de la conferencia de prensa de ayer, el director de Epidemiología y del Hospital Central de la provincia, doctor Mario Romero Bruno advirtió sobre la grave situación regional por coronavirus y pidió hacerle frente “entre todos” al virus.

En este sentido, resaltó que la situación regional está cada vez peor y destacó por ejemplo que la provincia de Jujuy tiene sobrepasado su sistema de salud, tanto en camas hospitalarias, como en recurso humano para atender a la cantidad de pacientes infectados por el virus.

Mostrando gráficos, Romero Bruno detalló primero el contexto internacional de las últimas 24 horas y el reporte de nuevos casos: Chile 1791, 1196 en Bolivia, Brasil con 38937, nuestros vecinos en Paraguay con 359 casos. En tanto, nuestro país reportó 6663 nuevos enfermos.

Al hablar de las provincias, se mostró preocupado por Jujuy, con una saturación de su sistema de salud, tanto en camas, como en recurso humano para atender a los pacientes, reportando ayer 157 nuevos casos.

La provincia de Salta, que hasta hace poco no reportaba casos, el sábado registró 67 nuevos, Chaco 40, Corrientes 2 y la provincia de Misiones 3.

“Esta situación nos pone en riesgo, sigue estando presente el virus hasta que no haya una vacuna, eso será quizás el próximo año, veremos en qué meses, mientras tanto ante esta situación tenemos que estar unidos” recordó y señaló que “esto es como enfrentarse a una guerra, no entre hermanos, contra este enemigo invisible y común, porque entre todos le estamos haciendo frente, con todas las medidas de prevención que sabemos”, pidió el médico.

Al finalizar señaló que “la solidaridad nos da cohesión, estar unidos y solidarios. Quiero recordar que siempre habrá díscolos, contrarios, algunos que están hasta enojados con la vida, pero debemos estar unidos para defendernos contra este virus”.