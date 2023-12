El drama de época que fue la sorpresa de 2023 asegura segunda temporada

Con Bridgerton y La edad dorada alimentando el furor por las series de época, una propuesta juvenil y fresca llegó en noviembre con el respaldo de Apple TV+. Se trata de Las bucaneras (The Buccaneers), una serie que adapta la novela homónima publicada por la ganadora del premio Pulitzer Edith Wharton en 1938. Desde la banda sonora con temas modernos, la producción planteó una historia que confrontara el esquema tradicional de la alta sociedad con el espíritu aventurero de un grupo de jovencitas. El triángulo amoroso de Nan, Theo y Guy fue el eje central de los primeros ocho capítulos, y tras un vertiginoso episodio final con cliffhanger, la plataforma confirmó una segunda temporada para el proyecto.

“Ha sido emocionante ver cómo personas de todo el mundo se enamoran de estos personajes, a quienes nuestro espectacular elenco ha dado vida de manera tan vibrante”, dijo la creadora de la serie Katherine Jakeways. “Sabemos que la primera temporada dejó al público ansioso por saber qué sigue para nuestras bucaneras, así que estoy absolutamente encantada de tener la oportunidad de explorar las aventuras futuras de esta hermandad inteligente, alegre y desordenada”. Como el libro original nunca fue terminado, existen muchas opciones abiertas para el futuro de Nan y sus cuatro amigas.

Ambientada en 1870, la trama introduce a Nan St. George (Kristine Frøseth), Conchita Closson (Alisha Boe), Jinny St. George (Imogen Waterhouse), Lizzy Elmsworth (Aubri Ibrag) y Mabel Elmsworth (Josie Totah) como debutantes en Londres. Jinny en especial siente la responsabilidad de encontrar un buen partido para formar una familia, en contraste a Nan, quien no comparte la misma urgencia de casarse de su hermana mayor.

Cuando llegan al Reino Unido por una invitación de los parientes políticos de Conchita, Nan conoce a Theo, un misterioso joven que queda impactado por su perspicacia. Este hombre en realidad es un duque, quien aparece dispuesto a cortejar a la damisela neoyorkina. No es el único muchacho que se interesa en Nan, pues Guy, el mejor amigo de este, también ha sido atraído por su carácter.

¿Qué pasa cuando uno escoge a la pareja equivocada? Hacia el cierre de la primera temporada, esta es una pregunta apropiada para Jinny después de todo lo vivido en tierras británicas. El amor versus el estatus es además un dilema que debe resolver Conchita y Richard, cuya relación se asfixia por la presión de sus familiares. Por otro lado, Mabel admite sus sentimientos por Honoria y toma una decisión valiente respaldada por su hermana Lizzy.

La ficción combina elementos de aristocracia, amistad femenina y una banda sonora matizada con temas de Taylor Swift, Maggie Rogers, Bikini Kill, Yeah Yeah Yeahs, Angel Olsen, Brandi Carlile, entre otros. Puedes ver la primera temporada de Las bucaneras en Apple TV+.