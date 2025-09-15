El dramático pedido de Thiago Medina a un testigo de su accidente

El viernes por la noche, la calma habitual sobre la Ruta 7 y La Providencia, en Moreno, se vio interrumpida por el grave accidente de Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano. Raúl Argarañaz fue uno de los primeros en llegar al lugar y relató en Infama (América TV) los detalles de esos minutos decisivos. “Yo iba dos segundos detrás de la moto. Y apenas impactó contra el auto, yo llegué”, describió, sobre el joven accidentado quedó tendido casi en el medio de la calzada, junto a su moto.

Según el relato el testigo en el ciclo que conduce Marcela Tauro, la situación exigía decisiones rápidas para evitar nuevos riesgos: “Puse las balizas y ahí fue donde paramos el tránsito, porque él quedó casi en medio de la calzada. Lo podían pisar”. La preocupación por prevenir otra tragedia inmediata fue compartida por los vecinos que socorrieron a la expareja de Daniela Celis y se organizaron en ausencia del personal de emergencias durante varios minutos.

“Hay poca iluminación, hay unas luces LED que no alumbran nada y justo en el lugar del accidente está quemada la que debería estar iluminando”, contó el testigo, sobre el lugar del hecho.

Luego, el hombre narró que fue necesario utilizar las linternas de los celulares para alumbrar la zona y advertir a los autos que se aproximaban. “Lo hicimos no sólo para iluminar, sino también para avisarles a los autos que venían”, explicó. La configuración vial, con curva y contracurva, agravó la falta de visibilidad: “Donde venía este muchacho, Thiago, hay una curva, doblás y no se ve adelante. Si venís rápido, no ves lo que hay adelante”.

Thiago Medina permanecía consciente y en estado de shock, recordó el testigo: “Le dolía mucho la espalda y le faltaba el aire”. Vecinos intentaron comunicarse con su familia, pero fue imposible: “No pudo desbloquear porque no recordaba la clave”. En ese contexto, se intentó mantenerlo despierto y hablarle hasta que llegara la ambulancia.

Según su testimonio, pasaron entre 30 y 40 minutos hasta la llegada del servicio de emergencias, un lapso que generó inquietud entre los presentes. Mientras tanto, los vecinos permanecían junto al joven para que no perdiera la conciencia. Al relatar la reacción del joven, agregó: “En un momento estuvo en shock y dijo: ‘¿Qué me pasó? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Por qué estoy acá?’”. La desorientación y el dolor dejaron paso a uno de los momentos más graves del relato: “Después se quería incorporar él, pero tenía aparentemente lesiones internas y se dio vuelta hacia el costado y ahí fue donde empezó a perder sangre por la boca”.

De acuerdo con la reconstrucción que dio, el accidente ocurrió en el carril central, casi en mitad de la ruta. “Fue en la mitad de la ruta. La moto y él como que se dieron vuelta y se acercaron más al cordón. Le dijimos que no se mueva, entonces ahí se quedó”. La costumbre de realizar maniobras prohibidas para acceder al estacionamiento particular, según explicó el propio testigo, incrementa el nivel de riesgo cada atardecer.

Sobre el estado de la ruta, el testigo señaló: “El asfalto está muy deteriorado”. Además, la banquina y la ausencia de lomas de burro contribuyen a la inseguridad vial en la zona. “Lo que pasa con las motos es muy habitual. Acá, a dos cuadras hace un tiempo atrás, se mataron dos, chocaron contra un colectivo de frente”, reveló, remarcando la reiteración de episodios fatales y el peligro constante que enfrentan los motociclistas del barrio.

Durante la espera de la ambulancia, Argarañaz relató que Thiago manifestó su temor por la gravedad de lo ocurrido. “En un momento nos dijo: ‘No quiero morir’”, recordó. Al llegar el personal médico, tuvieron que ayudar a colocar al ex GH en una tabla rígida y luego subirlo a la camilla para el traslado. “Vino solamente un médico y una enfermera. Ayudé a subirlo a la ambulancia”, especificó.

Respecto a la implicancia del conductor del auto involucrado, Argarañaz explicó: “Se quedó ahí, pero estaba en shock. No colaboró”. El comportamiento del resto de los vecinos también resultó fundamental para contener la situación hasta la llegada del auxilio. El propio testigo remarcó que, frente a la demora policial, la moto quedó bajo custodia de personas vinculadas a una iglesia cercana hasta que alguien se hizo responsable. Al cierre de la intervención, el testigo aportó una aclaración importante sobre la mecánica del accidente: “El auto tenía luz. Thiago venía a muy alta velocidad”.

El parte del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires especificó a Teleshow que Thiago Medina sigue en terapia intensiva, en estado crítico pero con leves signos de mejoría. El Hospital Mariano y Luciano de la Vega actualizó a la familia sobre la evolución clínica y señaló la importancia del uso del casco, ya que el órgano más dañado fue el bazo, extirpado en la cirugía de emergencia.