El duelo de “maestros” entre Bielsa y Guardiola quedó igualado: frenético empate entre Leeds y Manchester City

En Elland Road había promesa de buen fútbol y los protagonistas no defraudaron: Leeds United y Manchester City empataron 1-1 por la cuarta jornada de la Premier League en un apasionante encuentro. El duelo entre Marcelo Bielsa y Josep Guardiola quedó igualado.

Fueron más que intensos los primeros 45 minutos donde los Ciudadanos expusieron todo su repertorio. Advirtieron desde temprano con un tiro libre de De Bruyne que se estrelló en el primer palo cubierto por Meslier y dominaron la acción imponiéndose en cada duelo físico hombre a hombre. Sin embargo a los 13′ Alioski lo madrugó a Walker y casi adelanta a los Blancos de cabeza.

A la salvada en la línea de Dallas tras el intento de Ferrán le prosiguió el tanto de Raheem Sterling, quien recostado como extremo izquierdo recortó hacia el medio y clavó un roscazo raso al segundo palo con el que quebró el cero. El City no detuvo su marcha: estuvo cerca de ampliar con un testazo de Laporte y un par de remates del joven Fouden. El dueño de casa hizo pie sobre los minutos finales y estuvieron muy cerca de empardar con dos cara a cara, el primero de Dallas y el segundo de Ayling, los laterales del equipo de Bielsa. Éderson se hizo gigante y bajó la persiana de su valla.

En el complemento la tónica del match se modificó. Las modificaciones propuestas por Bielsa (Ian Poveda y Rodrigo Moreno) oxigenaron a su elenco y el City no tuvo el ritmo que había mostrado en la etapa inicial. Lentamente el Leeds empezó a hacerse dueño de la posesión y el español Moreno mostró su mejor actuación desde su arribo al club de Yorkshire del Oeste. En un puñado de minutos se topó con el travesaño tras un remate de zurda; luego convirtió el empate por el grosero blooper de Éderson, quien perdió el balón a la salida de un tiro de esquina; y casi pone en ventaja a los suyos con un cabezazo desviado por el arquero brasileño que terminó dando en el poste horizontal. Será difícil evaluar la actuación del arquero del Manchester porque fue brillante para desactivar cada bomba detonada por el Leeds en su arco pero terminó incidiendo directamente en el resultado por su error.

Pese a haber bajado las revoluciones, los de Guardiola pudieron haberse quedado con el triunfo. El vertiginoso Sterling dilapidó un cara a cara con Meslier por un enganche de más y cerca del final casi cuelga la pelota del ángulo con un derechazo de media distancia. Instantes antes Moreno había desbordado como extremo derecho y con un buscapié encontró al goleador Bamford, quien conectó pero no pudo superar la defensa de Éderson.

Con este resultado el Leeds United consiguió 7 sobre 12 en sus primeras cuatro presentaciones en la Premier League. El punto positivo para los de Bielsa es que dieron la talla ante dos gigantes como Liverpool y Manchester City, protagonistas principales de la última liga inglesa y también en la Champions League (además de haber conseguido trinufos ante rivales de menor talla como Fulham y Sheffield United).

El conjunto de Guardiola todavía busca su mejor forma sabiendo que debe un partido postergado ante Aston Villa con el que puede llegar a acomodarse. El de ayer tiene que ser considerado un punto de partida tras la goleada sufrida con Leicester la semana pasada. Los de Pep cosecharon 4 unidades sobre 9 aunque cuentan con mucho potencial para luchar por el título.