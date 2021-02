El duro análisis de Carlos Bianchi sobre el presente del equipo de Lionel Messi

Compartir

Carlos Bianchi, además de ser reconocido públicamente por sus laureados pasos por Boca y Vélez, el Virrey es una leyenda viviente en Francia gracias a su paso arrollador en la Ligue 1 con las camisetas de Stade de Reims, Paris Saint Germain y Racing Club de Estrasburgo.

Producto de la gran cantidad de goles que marcó con la camiseta de la entidad de la capital gala, el Virrey es palabra autorizada para analizar lo acontecido en la idea de los octavos de final de la Champions League entre los de Mauricio Pochettino y el Barcelona. “Es un equipo cualquiera a merced de lo que haga Messi”, soltó sin rodeos.

En diálogo con el diario Le Parisien, manifestó: “No me sorprendió el resultado. El Barcelona es un equipo cualquiera. Lo podés ver en La Liga, donde están terceros, a cinco del Atlético de Madrid, que viene de perder también en Champions con Chelsea. No tienen un gran campeonato en esta temporada. El PSG hizo un gran partido, sí, pero el Barcelona está a merced de lo que haga Messi”. PSG se impuso por 4 a 1 en el Camp Nou gracias a un triplete de Kylian Mbappé y uno de Moise Kean (La Pulga abrió el marcador mediante un penal).

El ex entrenador de Roma y Atlético Madrid analizó los motivos del abultado resultado del primer partido: “¡La defensa! (Kylian) Mbappé contra (Serginho) Dest, que apenas es un internacional. Luego, ¿es (Clement) Lenglet un gran central? Piqué llevaba tres meses sin jugar… En el partido de vuelta, si sale igual, PSG puede meter cinco o seis goles”. La vuelta será el 10 de marzo, en el Parque de Los Príncipes.

Bianchi también se expidió sobre el duelo de futuras figuras que están protagonizando Mbappé y Erling Haaland, atacante del Borussia Dortmund. “Son fuertes pero diferentes. Haaland es más goleador que Kylian, pero Kylian será el mejor del mundo en dos o tres años. Es más que un goleador. Para mí, necesita evolucionar en un equipo que domine menos. Creo que el City no sería su lugar, tienen demasiado la pelota. Al final, en los últimos treinta metros, no queda suficiente espacio para correr”, analizó.

Para cerrar, el Virrey le preguntaron sobre el futuro de Lionel Messi y si lo ve como posible refuerzo del Paris Saint Germain, institución en la que estuvo durante dos temporadas: “No sé qué va a pasar, pero quiero verlo jugar. Me divierte. Está más grande, pero es capaz de gambetear a todos en algunos partidos. Sigue siendo un jugador increíble a los 33 años, como Cristiano Ronaldo o (Zlatan) Ibrahimovic. Son únicos”.

