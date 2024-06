El duro comunicado de Cazzu tras confirmarse la nueva relación de su expareja

El ámbito de la música continúa revolucionado luego de que la expareja y padre de la hija de Julieta Cazzuchelli, conocida popularmente como Cazzu, confirmara su nuevo romance. A semanas del fin de su relación, Christian Nodal se olvidó de la trapera y dio rienda suelta a su amor por Ángela Aguilar, quien era cercana a ambos. El tema tomó estado público luego de que el mexicano publicara un video hablando sobre la relación, por lo que la artista argentina también decidió manifestarse al respecto y lanzó un duro comunicado a través de su cuenta de Instagram.

“Holis, es muy agobiante ser noticia en todos lados por algo como esto. Yo siempre trato de evitar este lado de la exposición tan despiadada y hoy vivirlo en esta gran dimensión sin haber hecho nada para tener tanta atención y para que mi nombre ruede por todos lados, es una pena inmensa”, comenzó la compositora en sus historias.

“Pero me responsabilizo de mis elecciones y también de lo que no tengo control. Por eso les regalo estas palabras”, continuó. Ante la gran repercusión que tomó la nueva relación del intérprete, Cazzu sostuvo: “Elijo alejarme un poco de las redes para desintoxicarme y concentrarme en mi bebé que es mi prioridad y en mi trabajo mientras todo se calma allá afuera”.

“La vida no es totalmente bella o totalmente horrible, ni la gente es por completo buena o mala en un 100%, siempre hay grises y matices, pero lo importante es respirar y resistir con amor los procesos necesarios y aprender. Gracias por la preocupación de tantos, y ahora pasemos la página, vivamos y dejemos vivir”, cerró la rapera argentina, quien dejó entrever cuáles son sus prioridades en ese momento de su vida, entre las que se encuentra su hija Inti.

Cabe mencionar que este martes, Nodal se encargó de hablar sobre su vínculo amoroso. En un video que luego borró de las redes sociales, el hombre explicó: “En esa relación jamás existieron terceros, jamás hubo alguna infidelidad, simplemente a veces el amor no funciona y ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa con una mujer que amo con un amor que tardó tantos años para que se diera lo que está pasando, lo estamos disfrutando, estamos viviendo la experiencia”. En ese momento todavía no había manifestaciones por parte de su expareja, quien previamente, a la hora de comunicar, su ruptura dejó entrever que todo quedó en buenos términos.

En paralelo, Ángela habló sin filtro sobre su nueva conquista. La revista ¡HOLA! Américas fue la que contuvo los dichos de la cantautora mexicana, quien aseguró que no se trataba de una relación, sino de “la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros”.

Ángela Aguilar, la amiga

de la rapera argentina

que pasó a salir con su ex

Desde el principio parecía tratarse de una relación de tres personas, ya que la artista de 20 años estaba muy presente en el noviazgo de Cazzu y Nodal. Si bien al segundo lo conocía desde su adolescencia, con la jujeña formó un vínculo cercano. Desde cerca, la mexicana la alentaba en sus logros profesionales y privados, en especial cuando se supo del embarazo de la expareja.

Mientras que en las redes sociales la llenaba de mensajes de halagos y apoyo, en los medios se desvivía por ella. Al confirmarse la inminente llegada de Inti, Aguilar fue consultada al respecto y no dudó en manifestar su alegría. “Ya le escribí, bueno a Christian no, a Cazzu le escribí en un comentario, pero qué bonita se veía. Estaba viendo mi TikTok y, de repente, nada más veo que muestra la panza”, comentó con una gran sonrisa al reconocer que iba a ser tía, como ella misma descibrió el vínculo.