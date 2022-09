El duro momento de Benjamín Vicuña: a días de separarse, su padre pelea por su vida

Compartir

Linkedin Print

El actor está pendiente de la internación de su papá en Chile, mientras enfrenta una difícil situación personal en Buenos Aires

Desde hace un par de semanas Benjamín Vicuña enfrenta un dramático momento a nivel personal. Primero el actor chileno tuvo que viajar de urgencia a su país natal porque desmejoró la salud de su padre, justo en la misma semana en que estrenó El método Grönholm. Luego trascendió que se separó de Eli Sulichin, la joven especialista en Marketing con la que estaba en pareja hace ocho meses, y paralelamente se acerca una fecha más que movilizante tanto para él como para Pampita Ardohain.

“Su papá no está bien, estaba enfermo ya que estaba con respirador, pero ahora empeoró y está intubado”, explicó Yanina Latorre en LAM (América) a mediados de agosto, y reveló que tuvo una hemorragia intestinal que complicó su cuadro. Al regresar al país, Vicuña fue abordado por el móvil del ciclo que conduce Ángel de Brito y confirmó la información de la panelista: “No está bien, eso es lo que te puedo decir”.

“Es un momento muy difícil, pero con la familia reunida, así que bello a la vez. Y vengo a trabajar porque es lo que me enseñaron de chiquitito”, confesó en aquel entonces. En las últimas horas compartió una conmovedora foto en sus redes sociales, dedicada a su papá, Juan Pablo Vicuña Parot, junto al mensaje: “De la mano con más fuerza que nunca”. En medio de la preocupación, Benjamín le había agradecido a Sulichin por estar presente en cada una de las ocasiones en que necesitó contención y compañía.

Por eso sorprendió que la misma semana Latorre revelara que le pusieron punto final al noviazgo. “El domingo por la noche, ella dio por terminada la relación”, aseguró la angelita. También aclaró que no hubo conflicto, peleas ni terceros en discordia, pero que el motivo que los aleja son los distintos estilos de vida que llevan. “Los dos se quieren mucho, no hay terceras personas. Yo los había visto el viernes en el cumpleaños de Mica Tinelli y se los veía súper bien, pero ella es bastante más chica, él es más grande y tiene muchos hijos…Diferencia de agenda, de momento”.

“Está enamorada, pero con cinco pibes es difícil, ella no tiene hijos”, remarcó. A su vez, anticipó que Eli seguirá en comunicación constante por su exsuegro, ya que en este tiempo que estuvieron juntos hicieron varios viajes a Chile y habían disfrutado del tiempo en familia. Por otro lado, el jueves próximo representa un doloroso recuerdo para Vicuña: el 8 de septiembre se cumplirán diez años de la muerte de Blanquita, su primogénita con Carolina Ardohain, quien falleció en 2012 cuando tenía seis años, a causa de una neumonía hemorrágica.

Cada ocho del mes, el actor compra un ramo de flores blancas para homenajear a su hija, y en vísperas del décimo aniversario de su partida asume que tiene las emociones a flor de piel. Dos semanas atrás estuvo invitado en Socios del espectáculo (El Trece), y no pudo contener las lágrimas cuando habló de sus seis hijos: Benicio, Beltrán, Bautista y Blanca -fruto de su relación con Pampita-; y los más pequeños, Magnolia y Amancio, de su vínculo con la China Suárez. “Son mi vida”, sentenció al ver en la pantalla gigante las fotos de los chicos.

“Amancio es un duende hermoso, lo amo, es el más chiquito, alegría pura, es un terremoto”, aseguró el artista sobre su hijo menor. Luego, se refirió a Magnolia: “Es mi niña, es una chica que desde que apareció en escena trajo toda la luz del mundo, es una niña especial, carismática, graciosa”. Cuando fue el momento de hablar de Beltrán, se quebró frente a las cámaras y admitió: “Me están matando…”. Con lágrimas en los ojos, no pudo seguir hablando y tomó un poco de agua para calmarse. En especial, rompió en llanto al ver la imagen de Blanca y expresó: “Es la emoción por el amor más profundo que uno puede sentir, que es por los hijos”.

Compartir

Linkedin Print