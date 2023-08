El duro presente de Jorge Martínez: con problemas de salud y sin hogar

El espectáculo argentino se conmovió al conocer la situación actual de Jorge Martínez, uno de los actores más queridos y reconocidos del país. Según informaciones compartidas en el programa Polémica en el Bar (América), está atravesando no solo problemas de salud sino también un momento económico complicado y se encuentra residiendo en la Casa del Teatro.

Marcelo Polino, uno de los panelistas del ciclo, fue quien compartió la noticia, destacando la difícil situación económica que enfrenta el actor. “Jorge Martínez, un actor que queremos mucho, y que yo he entrevistado mucho a lo largo de estos 30 años, está viviendo en la Casa el Teatro por una situación económica difícil de no poder afrontar una realidad y quizás sin las posibilidades físicas de salir a una plaza a trabajar por ahí”, expresó Polino.

Esta revelación surgió luego de que otro actor, Pablo Alarcón, fuera encontrado trabajando a la gorra en una plaza en Recoleta, ya que según destacara, a los 76 años al no tener un trabajo estable en teatro ni en televisión tuvo que adaptarse al recurso de presentarse de esa forma para llegar al público y obtener dinero a cambio “para poder vivir”.

Consultado Polino sobre si Martínez tenía problemas físicos, destacó: “Está con su salud un poco deteriorada y con dificultades para hacer una obra en una plaza en pleno invierno”, sin dar más precisiones al respecto. Por su parte, Alarcón, amigo cercano de Martínez, confirmó que el actor tiene “algunos inconvenientes” de salud. Sin embargo, destacó que está bajo el cuidado de Linda Peretz y el equipo de la Casa del Teatro, quienes realizan un trabajo admirable en apoyo a los artistas.

“Yo crecí haciéndole notas, era el marido de Verónica Castro en un momento, de Raffaela Carrá. Las grandes novelas de este país las protagonizó”, continuó Polino sobre el pasado del actor, figura icónica en la televisión argentina, protagonizando grandes novelas y series, quien además tuviera éxito en México.

Sin embargo, como señaló Polino, a pesar de la percepción pública de que los actores acumulan grandes fortunas, la realidad es que muchos enfrentan desafíos económicos. Flavio Mendoza, otro de los presentes en el programa que conduce Marcela Tinayre, intervino en la conversación, señalando que no todos los artistas tienen un excelente pasar y que, como cualquier persona, pueden tener altibajos económicos.

“También te puede ir mal, ¿por qué parece que todo el que está en la tele tiene que ser millonario? Hay que decir la verdad, los artistas tenemos, como todos, trabajos o no, nos va bien, nos va mal, hacemos negocios y nos va mal, y hay muchos artistas que se la gastan”, expresó Mendoza. Allí fue el momento en que intervino Alarcón y se refirió a los sueldos de un actor argentino comparados con uno del exterior.

Comenzó su alocución diciendo: “La diferencia que hay de un actor de nivel normal acá y un actor del mismo nivel en Europa o en Estados Unidos…”, instancia en la que fue interrumpido por toda la mesa, mientras algunos le decían que eso no se podía comparar, otros recordaron la huelga de guionistas y actores de Hollywood que afecta a la industria del entretenimiento.

La noticia sobre la situación actual de Jorge Martínez generó una ola de solidaridad y apoyo en el mundo del espectáculo y entre sus seguidores. Muchos han expresado su cariño y deseos de pronta recuperación para el actor, recordando sus icónicas actuaciones y su contribución al arte y la cultura argentinos.

La Casa del Teatro es una institución que brinda apoyo a artistas en situación de vulnerabilidad, ofreciendo un espacio de residencia y cuidado. La labor de esta institución es fundamental para garantizar el bienestar de aquellos artistas que, por diversas circunstancias, requieren de un espacio de contención y apoyo.

