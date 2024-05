El duro pronóstico de Melconian sobre los planes de Milei: «Ninguna chance»

El economista señaló «inexactitudes» en el último discurso del presidente ante empresarios. Además, alertó sobre el crecimiento de la deuda pública y lo que sucede en materia cambiaria.

El economista Carlos Melconian insistió en que en la Argentina existe atraso cambiario, cuestionó al presidente Javier Milei por no tener definido un «régimen cambiario y monetario definitivo» y le pidió que evite rodearse de «alcahuetes dogmáticos».

«Si ese dólar oficial a $800 de diciembre, apenas asumió este Gobierno, hubiera acompañado el impacto inflacionario, hoy estaría entre $1.100 y $1.500. Eso reflejaría lo que ocurrió desde el 10 de diciembre hasta la actualidad. En términos de mediano plazo, no hay ninguna chance de que Argentina le vaya bien con un tipo de tan devaluado», enfatizó.

Melconian salió así al cruce de Milei, quien en un encuentro con empresarios del Consejo Interamericano de Comercio y Producción rechazó que exista un atraso cambiario y cuestionó a los economistas que sostienen la necesidad de apreciar el dólar.

«Ese discurso estuvo lleno de inexactitudes», se quejó el economista, para quien la discusión «no debiera darse en un clima de guerra ni confrontativo».

En declaraciones al programa «Esta mañana», de radio Rivadavia, el ex presidente del Banco Nación justificó su postura con relación al atraso cambiario.

» Cuando ves que tenés dificultades para exportar tus productos o que es mucho mas barato comprar en el exterior que en tu propio país, tenés que mirar para adentro y revisar el nivel de competitividad que tiene tu economía. Está fuera de discusión que devaluar es una martingala para subsistir y no es la solución adecuada», evaluó.

Y añadió: «Pero lo que estamos discutiendo es si el tiempo y la dinámica del programa puesto en marcha amerita que la inflación le este sacando tantos escalones a la tasa de devaluación. Es un debate que se debe dar ahora o más adelante, cuando esté todo más acomodado».

Además, alertó: «El primer día que venga déficit comercial acá se pega un cagazo todo el mundo, porque se termina este debate, que está fomentado por la espantosa recesión que sufre la Argentina, que no permite siquiera levantar la cabeza a las importaciones».

A su criterio, «la discusión de que la Argentina es cara en dólares tal vez empezó antes de tiempo. «Este país está condenado a tener un tipo de cambio donde la moneda local sea fuerte y que el dólar sea bajo, porque la moneda que sobra es el dólar», insistió.

«No estamos sufriendo los problemas de la maldita soja o de la enfermedad holandesa. Es una lágrima en materia de exportaciones. ¿Dónde están los pagos de la deuda? ¿Cuál es el acceso de los mercados de capitales? No tienen definido un régimen cambiario monetario definitivo, el Gobierno debería admitirlo y decirlo», agregó.

Superavit con deudas

y «alcahuetes dogmáticos»

El economista se refirió además a los presupuestos superavitarios que celebra el Gobierno, puso la lupa en el crecimiento de la deuda pública y destacó la importancia de «no rodearse de alcahuetes dogmáticos».

«El speech presidencial está lleno de inexactitudes. El tipo de cambio de Argentina hoy no es libre y la recomposición parcial de reservas que está teniendo es porque no paga importaciones. Y el superávit es un superávit con endeudamiento», apuntó.

«La realidad es totalmente visible en los números, no se puede enojar nadie. Es muy importante haber terminado con esta idea de que se puede no tener déficit fiscal. Pero la mitad de todo el esfuerzo es licuación, y de ahí vienen los interrogantes sobre su sostenibilidad. La otra mitad se reparte entre motosierra a las provincia y la bicicleta que se hizo, por ejemplo, con las generadoras de electricidad», criticó.

Sobre el crecimiento de la deuda, aseveró: «Como la inflación va por arriba del dólar, la supuesta deuda en pesos trasladada a dólares está subiendo. A esa deuda la licúan en el BCRA y cada vez que pasa al Tesoro en títulos vinculados al CER, entra en un régimen donde todos los meses sube». Por último, y sin dar nombres, Melconian volvió a poner el foco en el equipo de asesores económicos que rodea al presidente.

«El presidente está rodeado de personas que generaron una timba en programas económicos anteriores y que nos querían dar lecciones de la estabilidad de esos modelos y de su convergencia. Argentina, con estas pseudo tablitas cambiarias, ya chocó en los años 80. De lo único que se trata es de poner en su justo lugar los tiempos de esta reforma», cerró.