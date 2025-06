El elenco de la serie Drake y Josh se reunió después de más de 10 años

Drake y Josh transmitió su último capítulo en 2007. Se despidieron de la TV con el especial Drake y Josh: El camarón gigante, después de ese último capitulo grabaron la película Drake y Josh: Una Navidad muy divertida, en diciembre de 2008.

Desde esa reunión no se ha visto junto a todo el elenco de la serie, hasta ahora, cuando asistieron a una conferencia en Anaheim, California.

El 8 de junio por primera vez se pudo ver junto a casi todo el elenco de la popular serie de Nickelodeon. Los actores se presentaron para participar en el panel de discusión de la Nostalgia Con en el centro de convenciones de Anaheim.

Los fans pudieron ver de nuevo a Drake Bell quien hizo el papel de Drake Parker, y a Josh Peck quien hizo a Josh Nichols. Se les unieron quienes fueron sus padres en la serie, Nancy Sullivan que hizo el papel de la madre de Drake y madrastra de Josh y a Jonathan Goldstein quien interpretó al padre de Josh y padrastro de Drake.

Solo faltó Miranda Cosgrove, quien hacía el papel de Megan Parker, hermana menor de Drake y hermanastra de Josh.

Durante el panel las estrellas del show discutieron detalles sobre su relación después de que acabó la serie, incluso Drake Bell hizo un reclamo público a Josh por no invitarlo a su boda con Paige O’Brien en 2017.

Los dos actores ya han tenido reuniones para arreglar cualquier mal entendido, por ejemplo el 24 de marzo Josh invitó a Drake a su podcast Good Guys. Anteriormente estuvieron juntos en la grabación de la serie documental Silencio en el Set: El Lado Oscuro de la Televisión Infantil. En el documental Drake habló por primera vez del abuso sexual que sufrió por parte del coach vocal Brian Peck.

Además, Drake admiró la buena producción del documental, y habló de como ha sido su vida cargando con el abuso.

“Es una montaña rusa de emociones, no quiero endulzar las cosas haciendo que parezca un mensaje tipo: ‘Hey, lo único que tienes que hacer es contárselo a alguien, compartir tu historia, y al día siguiente todo desaparecerá, todo estará bien y vas a caminar por la vida sin dolor, tristeza o pesar’. Ese dolor siempre va a estar ahí, pero es más llevadero cuando recibes apoyo”. Dijo Bell.

Más tarde, en el podcast, Josh dijo que nunca se imaginó que estuviera ocurriendo alguna clase de abuso y que pensó que Bell se alejaba de él simplemente porque no le agradaba.

“Hasta que me contaste lo que realmente te estaba pasando, yo sólo veía a través del prisma del cerebro de un chico de 14 años, pensando algo como: ‘No quiere tener mucho que ver conmigo’”,

En la reunión del Nostagia Con, los ex coprotagonistas hablaron sobre el surgimiento de Drake y Josh.

Explicaron que en ese momento Nickelodeon estaba buscando crear una “comedia de amigos”. Josh Peck dijo que Nancy Sullyvan y Drake Bell ya eran parte del elenco de El Show de Amanda desde el principio.

“Llegué durante la segunda temporada, y la primera vez que vi a Drake, pensé que era muy cool, lo cual era intimidante ya que yo era el chico nuevo. Pero después de un rato todo comenzó a fluir e hicimos ese sketch llamado Tony Pijamas“, rememoró Peck.

“Entonces nos convertimos en esos amigos que Nickelodeon estaba buscando para hacer ”comedia de amigos», todo se dio tan natural que Nancy se convirtió en nuestra madre».

Peck contó sobre el primer sketch en el que se convirtieron en Drake y Josh.

!En el guion decía, ‘Un camarón cae del cielo. Drake y Josh pelean por el’. Y no había diálogos, no había nada mas… Fue un montón de improvisación y solo hicimos lo nuestro. Entonces uno de los escritores fue con un productor ejecutivo y le dijo ‘Hey, mira el monitor, ese es el tipo de comedia de amigos que busca Nickelodeon. Ahí están tus amigos’“. Finalizó.