El emocionante relato de Damián De Santo sobre su infancia: “Estuve 12 años sin ver a mi papá”

Este sábado en una nueva edición de PH, Podemos Hablar (Telefe) que se destacó por las emotivas historias de sus invitados, Damián De Santo sorprendió al contar que durante 12 años no pudo ver a su papá. El actor recordó cómo fue ese reencuentro y aseguró: “Sé lo que mi viejo sufrió y agradezco que se haya puesto adelante de la puerta de la escuela porque me cambió la vida”.

“Pasen al punto de encuentro los que tuvieron o tienen una relación espacial con el papá, la mamá o ambos”, sugirió Andy Kusnetzoff. El actor dio un paso al frente y reveló: “Por la separación de mis viejos, que fue muy conflictiva, estuve 12 años sin verlo”. Y luego amplió: “La Patria potestad la tenía el padre, pero la decisión de si veían o no a los chicos era de la madre”.

Sin embargo, el actor dio detalles de ese momento al revelar que ante un juez de menores él y su hermano dijeron que no quería verlo más porque se generaban “situaciones violentas”, pero se sinceró al manifestar que ambos estaban “influenciados por su madre”. De todos modos, hubo reencuentro y sucedió cuando Damián tenía 17 años.

“Yo tenía 17. Él me miró y cuando me acerqué, se arrodilló y empezó a llorar. Y le dije ‘parate, creo que estoy grande para escucharte y quiero que me cuentes tu historia. Fueron 12 años que te perdí necesito recuperarlos’”. Tras un café de por medio, a partir de ese momento nunca más se dejaron de ver. “Se lo que mi viejo sufrió y agradezco que se haya puesto ahí en la puerta de la escuela porque me cambió la vida. Empecé a sentir que tenía una familia, que tenía mamá y papá”, reconoció.

“Tengo una cajita de fósforos en la que mi viejo anotó la hora y fecha en que nos miramos a los ojos. Parece una boludez, pero para mí historia es muy importante”. En tanto, De Santó dijo que sus padres se reencontraron 27 años después cuando iban a operar a su hermano Fabio. Y remarcó que su papá fue a despedirse de su mamá antes de que ella muriera: “Cerró la puerta, le habló y dos días después mi vieja murió”.

Hace un tiempo, Damián había contado en Debo Decir, con Luis Novaresio, estuvo peleado con su padre y que por dos años no lo vio. “Lo disfruté mucho pero también nos puteábamos bastante”, destacó. “Murió en 2016, en un accidente. No lo tengo más, pero me quedaron muchas cosas”.

“Mi papá era síndico del Estado y no era millonario. Todo lo contrario, le pagaban dos pesos”, rememoró sobre Armando Antonio de Santo y aseguró: “De él aprendí su sinceridad, su honestidad”.

Además, el actor se mostró emocionado al recordar a su papá. “Yo lo besaba en la boca, como me enseñaron mis abuelos tanos. A él no le gustaba, pero yo lo hacía igual, incluso frente a sus compañeros de trabajo”, dijo.

