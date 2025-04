El emotivo mensaje de Lola Lanata a Sara Stewart Brown por su cumpleaños

A tres meses de la muerte de Jorge Lanata, su hija menor, Lola, sigue transitando el duelo en la intimidad, acompañada de su círculo más cercano. En ese proceso, su vínculo con Sara Stewart Brown, su mamá, se volvió aún más visible y profundo. En el día en que la artista plástica cumplió 50 años, la joven le dedicó un tierno homenaje en redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, Lola publicó dos fotos junto a Kiwita, el conocido apodo con el que identifican a su madre. En la primera imagen, ambas sonríen abrazadas al aire libre, mientras que en la segunda se las ve dormidas, una al lado de la otra, transmitiendo una escena de paz y ternura.

“Feliz cumple @kiwita”, escribió Lola sobre la imagen, y sumó: “Siempre juntas”, acompañado de un corazón rojo. El posteo conmovió a sus seguidores, no solo por la dulzura del mensaje, sino también por el contexto en el que llega: luego de una pérdida familiar tan significativa, la conexión madre e hija aparece como un refugio indispensable para ambas.Además, no es la primera vez que la joven plasma su cariño por la artista plástica. En el último Día de la Madre, subió una historia donde se la puede ver de perfil, con su larga cabellera atada en un rodete y mirando hacia un costado. “Feliz día a ella”, escribió, sin detalles, para resaltar en esa fecha tan importante. Pero no fue la única en reconocer el rol que tiene Stewart Brown en su vida, sino que su hermana mayor, Bárbara, fruto de la relación entre el periodista fallecido y Andrea Rodríguez, también lo hizo.

“Y a Kiwita, que me cuida desde que éramos así de chiquitas”, expresó la joven cineasta, junto a una postal de su niñez en la que aparece pintando con témperas con quien fue la segunda esposa de su papá.

Ese lazo, forjado en la intimidad y consolidado en los momentos más difíciles, hoy se manifiesta con gestos sencillos pero cargados de amor. En cada palabra, en cada imagen, Lola dejó en claro que Sara no solo es una figura materna, sino un verdadero pilar en sus vidas.

El domingo pasado no fue uno más para Lola. Al cumplirse tres meses del fallecimiento de su papá, Jorge, la hija menor del periodista decidió recordarlo con un video que emocionó a todos. Lejos de imágenes solemnes o discursos largos, la joven eligió revivir un momento simple, espontáneo y profundamente íntimo: un intento fallido de coreografía compartido entre risas.

El clip, que publicó en sus redes sociales, mostró a padre e hija intentando seguir una secuencia de baile viral, al estilo de los famosos trends de TikTok. Jorge, con gesto serio, pero determinado, trata de imitar los movimientos, mientras Lola, a su lado, se ríe con ternura al ver las dificultades que ambos tienen para mantener el ritmo. “Pará”, se lo escucha decir, entre pasos descoordinados, mientras ella no puede contener la carcajada.

Aunque duró apenas unos segundos, el video capturó una escena entrañable: la de un padre dispuesto a salir de su zona de confort para acompañar a su hija, y la de una adolescente que atesora esos momentos con la sencillez de quien sabe que son únicos.

Desde la muerte del periodista, la joven eligió mantenerse reservada y compartir algunos recuerdos junto a él. Pero cada tanto, abre una ventana a su mundo personal con pequeños gestos como este. Pero, tras la despedida definitiva, dejó en clara el cariño que le tiene a su mamá, con quien mantiene una relación cercana y presente que no duda en dejar plasmado ante sus seguidores.