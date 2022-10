El emotivo mensaje de Pampita tras la peregrinación a Luján con una foto de su hija Blanca

Compartir

Todos los años, miles de argentinos realizan la peregrinación a Luján para darle las gracias a la Virgen. En este caso, nuevamente Pampita Ardohain participó de la celebración para agradecerle y pedirle su protección, y compartió a través de sus redes sociales una serie de fotos muy emocionada con un conmovedor mensaje.

“Gracias a todos por esta maravillosa peregrinación! Todo esto fue posible Gracias a cada uno de ustedes! La energía conjunta, la ayuda mutua, la paciencia, la generosidad, estuvo en todos los que emprendimos este viaje espiritual esta mañana. Cada uno de esos pequeños gestos entre nosotros nos dieron la fuerza para dar cada paso. Gracias por la valentía y la entrega”, comenzó escribiendo la modelo en su cuenta de Instagram acompañado de varias fotos con sus familiares y amigos.

“Que todas nuestras oraciones sean escuchadas. Que nuestros seres queridos y nuestra querida Argentina tengan un buen año! Gracias hermosa a Virgen de Luján por recibirnos en tu casa! Por las lágrimas de amor que brotaron cuánto te tuvimos enfrente! Protégenos bajo tu manto, cuídanos mucho, cura nuestras heridas y acompáñanos siempre!”, cerró la conductora.

Carolina Ardohain fue con sus hijos, con amigos y su marido Roberto García Moritán. Además, la acompañaron su amiga Barbie Franco, embarazada de siete meses. En una de las fotos que publicó la conductora se puede ver un llavero con la cara de Blanca, la hija que tuvo con Benjamín Vicuña y que falleció hace 10 años.

El pasado 8 de septiembre, tanto Pampita como el actor chileno recordaron a la pequeña a través de sus redes sociales con conmovedores posteos. La conductora fue breve y escribió: “Blanca, siempre en mi corazón”, junto con un video inédito de la nena con Bautista, que tenía nada más que cuatro años al momento de la muerte de su hermana. Para ella, según dijo públicamente en más de una oportunidad, es muy difícil hablar del tema y recién con el paso de los años pudo animarse a compartir fotos o videos de su hija.

Por su parte Benjamín Vicuña se explayó mucho más y usó una de las herramientas que más lo ayudó en momentos difíciles: la pluma. El actor escribió un desgarrador texto en el que hace referencia a lo vivido durante la última década en la que tuvo que aprender a estar sin “su primer gran amor”. Además, dijo que la siente más cerca que nunca y que ella está presente también para sus hermanos.

“Esta fecha quedó grabada en mi memoria, en mi piel y en la piel de la gente que amo. Esta fecha fue definitivamente un antes y un después en nuestras vidas. Una fecha con la que jamás podré reconciliarme. Una fecha de mierda que eligió Dios para llevarse al primer gran amor de mi vida. Una fecha en la que ya nada me parece casual. Los septiembres grises cobran sentido”, expresó el papá de Blanca su posteo.

Esta semana, la modelo y Benjamín Vicuña volvieron a coincidir en un evento luego de haberse separado. A la conductora le preguntaron por la posibilidad de que su exmarido y padre de sus hijos y Zaira Nara, su amiga, puedan formar una pareja. “Están los dos solteros… no sé si te parece que podrían hacer linda pareja”, le consultaron a la modelo. Sin querer polemizar, Carolina midió sus palabras: “Yo no me quiero meter en esas cosas”.

