El emotivo recuerdo de Benjamín Vicuña a Blanca: “No se me ocurre otra manera de luchar contra el olvido”

El actor le dedicó un tierno posteo en Instagram a su primogénita quien falleció en 2012 con apenas 6 años.

El Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen es una jornada en que la tradición marca que se debe armar el arbolito de Navidad y colocar el pesebre a su alrededor. Una típica fecha religiosa para disfrutar en familia que Benjamín Vicuña (42) en la que el extrañó mucho a su amada Blanca y aprovechó para recordarla.

La hija mayor del actor fruto de su relación con Pampita (42) falleció el 8 de septiembre de 2012 tras infectarse con dos extrañas bacterias, y hoy tendría 14 años.

Con muchísimo cariño y sobre todo enorme fe, el también padre de Bautista (12), Beltrán (8) y Benicio Vicuña Ardohain (6) le dedicó una sentida carta a su niña. “Nuestros Mapuches (N del R: aborígenes originarios de la araucanía chilena) creen que sus caballos los llevan a la eternidad. Toco toco los bautizaste por el sonido de sus pasos. Blanca luz irradia la Virgen en su día, Blanca mi niña que no conoció el miedo. EL SILENCIO Y LA MIRADA. Toco toco sonrío y camino. Mirando de reojo las fotos entro y puedo abrazar el momento”.

“Mi hijo Bautista, me pregunta el por qué de mi obsesión por inmortalizar hechos cotidianos y fotografiar como oriental cada día de nuestros dias. Porque es la memoria, porque es um registro mágico que nos permite vencer el tiempo. Porque no se me ocurre otra manera de luchar contra el olvido. Ya entenderá mi Bauti y podremos juntos amansar la pena. Toco toco el cielo”, continuó su posteo en Instagram, que ilustró con una foto abrazado y sonriente junto a su nena.

Un fuerte homenaje a Blanca, quien a su vez es hermana de Magnolia (2 años y 10 meses) y Amancio Vicuña (4 meses y medio), producto del vínculo de Benjamín Vicuña con la China Suárez.

