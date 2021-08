El emotivo reencuentro de Wanda y Zaira Nara en París

Compartir

Las hermanas se reunieron luego de varios meses sin verse, justo el mismo día en el que debutó Lionel Messi en el PSG, club en el que también juega Mauro Icardi

Si bien son dos hermanas muy unidas, la distancia geográfica que separa Francia de Argentina hace que Wanda y Zaira Nara no puedan verse muy seguido, especialmente, debido a las restricciones de vuelos que se dieron a partir de la pandemia del coronavirus. Pero, con las nuevas flexibilizaciones, este domingo la modelo pudo viajar al Viejo Continente y el reencuentro con la empresaria quedó registrado en las redes sociales de ambas, donde tienen millones de seguidores.

“Miren, miren quién llegó a…¡París!”, dijo eufórica Wanda mientras enfocaba a Zaira, que iba en el auto con ella mientras decidían dónde ir primero: si al shopping o a ver la Torre Eiffel. Ambas iban en el asiento trasero observando la ciudad, mientras conversaban con Jakob von Plessen, el marido de la también conductora. Luego, las hermanas aprovecharon para sacarse fotos frente al icónico monumento de la capital francesa. “Finalmente juntas en Paris”, escribió la mayor en un posteo, junto al emoji de un corazón. Y la modelo, por su parte, expresó en sus redes: “Poooooooor fin con mi otra mitad”.

Luego, llegó el encuentro tan ansiado entre primos: Viggo y Malaika, los hijos de la menor de las Nara, se reunieron con Valentino, Costantino y Benedicto, los varones que Wanda tuvo con su ex, Maxi López, y Francesca e Isabella, las nenas fruto de su relación con Mauro Icardi, actual futbolista del PSG.

Justamente este domingo fue el debut de Lionel Messi en dicho club, lo que también trajo diversas especulaciones sobre la relación entre Wanda y Antonela Rocuzzo, esposa del ex jugador del Barcelona y mamá de sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro.

En un momento, se dijo que entre ellas no habría diálogo. Sin embargo, parece que las cosas se van acomodando entre la rubia y la morocha. En las últimas horas, luego de que la mediática subiera en su cuenta de Instagram una imagen de ella con dos de sus hijos varones camino a su práctica de fútbol, la rosarina tuvo un acercamiento y le puso “Me gusta” a la imagen, dejando de este modo atrás viejas diferencias. Apenas los Messi llegaron de España a Francia, Wanda comenzó a seguir a Rocuzzo en las redes sociales y ella le devolvió el gesto al día siguiente.

