El emotivo saludo de Benjamín Vicuña en el cumpleaños de Magnolia: «Voy a cuidar tus sueños»

Magnolia Vicuña, la hija que Benjamín y la China Suárez tuvieron, cumplió un nuevo año de vida y su papá le dedicó unas palabras en sus redes sociales cargadas de emoción y poesía. La pequeña cumplió siete años y Vicuña eligió hacer un compilado de fotos y videos que marcan sus momentos juntos y el paso del tiempo.

En el video que subió en su feed de Instagram seleccionó fotos con Magnolia recién nacida, sus primeros días con su hija, primeros planos de la pequeña, otros festejos de cumpleaños, viajes en familia, y un detalle que no pasó desapercibido es que en ninguna de las postales se la puede ver a Eugenia.

“Ahí voy, Magnolia. Esta vez acompaño con palabras, palabras que puedan ser flechas que atraviesan la cordillera, palabras que puedas guardar como piedras preciosas, palabras que ya aprendiste a leer”, comienza el pie de foto que eligió el chileno para marcar este nuevo año de vida. Y luego comenzó a describir a su hija: “Mi niña valiente, amante de las narices mojadas de los perros. Las mariposas te siguen y tu silbido encanta unicornios”.

“Hija de ojos profundos y color cielo, qué dulce tu mirada, qué inteligente, eres capaz de mirar más allá, tienes ese don”, siguió Benjamín en su mensaje, en el que deja en claro que amor que siente por la pequeña Magnolia. Y agregó: “Coleccionista de caracoles y estrellas de mar, domadora de capibaras salvajes”.

El posteo lo cerró con una promesa para el futuro: “Te doy mi palabra que voy a cuidar tus sueños y tu felicidad. Feliz cumpleaños, Magnolia. ¡Te amamos!“. Cuando el reloj dio la medianoche, el actor de El Primero de nosotros sacó una pequeña torta de la heladera y padre e hija soplaron las velas, marcando el inicio de esta nueva etapa en su vida.

En sus historias compartió algunas fotos del íntimo festejo que organizó para las primeras horas con siete años. Junto a Amancio, el segundo hijo que tuvo con Suárez, hicieron la entrega de los regalos y la nena de siete años recibió varios juguetes que le gustan.

Él no fue el único en saludarlos, sino que La China Suárez usó sus historias de Instagram para subir algunas fotografías con su hija, esto lo hizo mientras estaba en el vuelo de regreso desde Turquía.

“Feliz nacimiento para mi acuariana favorita. La más loca, linda, buena, graciosa, divertida. Te amo como todavía no se inventó”, escribió con ternura la actriz de Casi Ángeles junto a una foto en la que se la ve abrazando a Magnolia cuando era apenas un bebé.

Pero eso no fue todo. En otra postal se la puede ver a Eugenia embarazada, en los instantes anteriores al nacimiento, para luego compartir una instantánea más reciente, la China compartió una imagen de ambas, donde la complicidad madre e hija traspasa la pantalla: “Mi bebida pegote. Siempre así”, expresó, dejando en claro que la conexión entre ellas es única e inquebrantable.

Después de varias horas de vuelo, Mauro Icardi y la China Suárez volvieron al país luego de una semana de viaje, donde recorrieron las ciudades de Milán y de Estambul. La pareja volvió en un exclusivo avión privado, como suele acostumbrar el delantero del Galatasaray y en sus redes sociales habían compartido algunos detalles de este viaje. Según pudo saber Teleshow, llegaron a la sección VIP del aeropuerto de Ezeiza llamada FBO VIP Club.

En todo momento se vio a la pareja con una gran sonrisa y felices de estar juntos. Este medio logró averiguar que el futbolista llegó con una gran cantidad de equipaje, alrededor de 10 o 12 valijas, dejando en claro que trae una gran cantidad de pertenencias de su casa de Turquía, no se sabe si se trata de las cosas que sus hijas dejaron en la propiedad o simplemente las cosas que necesita para estar cómodo en su nueva casa.

A los pocos minutos de llegar, Eugenia compartió en sus historias los preparativos para el festejó que tiene planeado para su hija menor.