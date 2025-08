El empleo formal sigue en rojo: cuántos puestos quedan por recuperarse desde que llegó Milei

Pese a señales de mejora en algunos sectores, Argentina sigue teniendo casi 170.000 empleos formales menos que en diciembre de 2023, según un informe de la UBA y el CONICET.

A pesar de algunas señales de recuperación en el empleo asalariado formal, Argentina todavía no logra recuperar los niveles previos a la asunción de Javier Milei como presidente. Según un estudio del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el CONICET hay casi 170.000 puestos de trabajo menos que al inicio de su mandato, en diciembre de 2023.

El informe, titulado «Panorama del empleo asalariado formal y de las remuneraciones – Julio 2025», fue elaborado por el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL). El trabajo detalla la evolución reciente del empleo formal en el país, desagregado por sector público, privado y trabajo en casas particulares, además de analizar las remuneraciones y el salario mínimo, vital y móvil.

Según el estudio, en abril de 2025 hubo un leve incremento del 0,1% en el empleo asalariado formal respecto del mes anterior, lo que representa 13.700 nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, esa suba no alcanza a revertir la caída acumulada desde noviembre de 2023, momento en que comenzó a observarse una fuerte contracción: en total, se perdieron 183.000 puestos de trabajo formales en ese período.

Sector por sector

En el sector público, el informe muestra una caída persistente desde inicios de 2024, con un pequeño repunte en abril (+2.400 empleos), pero con una contracción del 1,7% respecto a noviembre de 2023, lo que equivale a 56.000 empleos menos.

En el sector privado, en abril se contabilizaron 6,26 millones de asalariados formales, una cifra similar a la de un año atrás, pero que implica una pérdida de 104.600 empleos formales (-1,6%) en comparación con noviembre de 2023. Si bien la caída se detuvo en agosto de 2024 y hubo cierta recuperación hacia fin de ese año, en 2025 la tendencia volvió a ser oscilante, con meses de crecimiento leve seguidos de retrocesos.

Los sectores que mostraron mejores desempeños en abril fueron Agro y Pesca (+1,5%), Construcción (+0,8%) y Servicios Inmobiliarios (+0,4%). Por el contrario, Minería (-0,6%) y Transporte (-0,2%) fueron los que más empleo perdieron.

A nivel provincial, el empleo creció en 15 jurisdicciones y cayó en 5. Los mayores aumentos se dieron en La Rioja (+4,1%), Tierra del Fuego (+1,4%), Tucumán y San Juan (ambas con +0,8%). Las caídas más pronunciadas se registraron en Santa Cruz (-1,4%), Chubut (-0,9%) y Catamarca (-0,4%).

La caída más persistente

El informe destaca especialmente el caso del trabajo en casas particulares, que atraviesa su vigésimo primer mes consecutivo de caída. En abril, se registraron 441.000 trabajadoras formales bajo este régimen, lo que representa una baja del 0,3% mensual. En términos interanuales, la pérdida fue de 13.200 puestos (-2,9%), y de 23.000 desde noviembre de 2023 (-5%).

Además del SIPA, el informe utiliza datos del INDEC y de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. La mirada integral permite advertir que, pese a ciertos signos de recuperación en algunos sectores y provincias, el mercado laboral formal todavía no logra recuperarse plenamente del ajuste inicial del gobierno libertario.

Los números del Gobierno

En simultáneo, desde la secretaria de Trabajo presentaron la última semana estadísticas que reflejan que la conflictividad laboral en Argentina registró una fuerte caída, aunque no tiene en cuenta la cantidad de empleados tanto en el sector público como en el privado.

En total, se contabilizaron 46 conflictos laborales con paro, lo que representa un descenso del 10% respecto al mismo mes del año anterior y una caída aún más pronunciada del 22% en comparación con mayo de 2025.

En cuanto a los trabajadores involucrados en huelgas, el informe detalla una reducción del 34% interanual y del 61% mensual, con un total de 249.709 personas afectadas. También se registró una baja del 28% en las jornadas individuales no trabajadas frente a junio de 2024 y del 57% respecto al mes anterior, alcanzando 338.721 jornadas perdidas.

El sector privado mostró las mayores reducciones: los huelguistas se redujeron un 94%, las jornadas no trabajadas cayeron un 73% y los conflictos con paro bajaron un 44%. Esto provocó que el peso relativo del sector público sobre el total de los conflictos creciera del 67% en junio de 2024 al 78% en junio de 2025. En contraste, en el sector estatal también se observó una baja, aunque menos marcada: hubo un descenso del 1% en la cantidad de huelguistas y del 15% en las jornadas no trabajadas.