El empresario gastronómico Marcelo Ocampo fue detenido afuera de su casa

El empresario gastronómico y dueño de “Pepe Guapo”, Marcelo Ocampo fue detenido ayer por la mañana en un operativo montado afuera de su casa. Fue acusado de los delitos de lesiones, amenaza, instigación a cometer delito, daño, coacción, y violación de medidas para impedir epidemia. El lunes al mediodía se había acercado junto a otros gastronómicos hasta Casa de Gobierno para entregar un protocolo con varios puntos con el fin de avanzar en la apertura del sector gastronómico.

Ya en horas de la tarde y mediante sus abogados Juan Montoya y Agostina Villaggi, se logró la excarcelación en la causa en la que se le imputaban delitos por hechos ocurridos el 7 de junio. Sin embargo, también se encontraba imputado en una causa vinculada a los hechos que se dieron a principios de marzo en la ciudad y por eso se demoró su liberación.

Pasadas las 18.30 horas de ayer, salió de la Comisaría Octava a donde había sido trasladado y dialogó con los medios presentes en el lugar.

“Me pusieron un control a ambos lados de mi casa para que no pueda circular, me pidieron permiso de circulación, me demoraron diciendo que no tenía permiso de circulación y demás, después me dijeron que tenía pedido de captura y procedieron a la detención, primero me iban a llevar a la Primera, pero después me trajeron acá para que la gente no venga a ‘romper todo’ según me dijeron”, aseveró el empresario.

“Afuera de mi casa nunca hubo un operativo policial, solo fue para ‘cazarme’ y hacer este circo de persecución que no logra nada, solamente nos fortalece, yo estaba tranquilo esperando que esto se resuelva, soy un ciudadano de bien, trabajador, honesto, que da mano de obra en Formosa y no tengo por qué tenérmelo miedo a la ley”, expresó.

“Primero me dijeron que tenía una causa y mis abogados que estuvieron acá el mismo tiempo que yo consideraron la excarcelación de la primera imputación, con ánimo de retenerme un rato más hicieron aparecer las otras imputaciones del 5 de marzo y el 26 cuando yo no estuve por eso me demoraron un poco más, también aparecieron 14 contravencionales acumuladas en todo este tiempo, hicieron todo lo posible para atajarme pero cuando uno es un ciudadano de bien y no hizo nada malo, la ley tiene que responder”, expresó.

“La política de este gobierno es hacerle tener miedo a la gente, que vean lo que la pasa al resto, esto nos potencia y vamos a seguir resistiendo más que nunca ahora, esto hace que yo diga basta de más atropellos en Formosa, tenemos que salir a la calle y que esto que me pasó no le pase a ningún ciudadano de bien, debemos unirnos los formoseños y luchar contra este tipo de abuso que sufrimos en Formosa”, subrayó Ocampo.

De la misma forma el abogado Juan Montoya explicó los procedimientos que siguieron tras la detención de Ocampo. “Presentamos una excarcelación respecto del hecho y cuando nos enteramos de que había otras dos imputaciones, agarramos los celulares y presentamos las excarcelaciones desde los teléfonos, tratamos de acomodarnos como pudimos y entendíamos que no se cometió ningún delito, nosotros tenemos las pruebas fehacientes para comprobar que nada pasó y la excarcelación se iba a dar en estas dos causas, seguramente ahora se va a iniciar un proceso penal que va a terminar en un derrotero con un juicio y vamos a ir a la justicia, a presentar todas las pruebas para acreditar que lo único que hicieron tanto Marcelo como otras personas es manifestarse para reclamar los derechos de los ciudadanos que piden trabajar, además de ser un empresario también genera trabajo para muchos más, ahora está casi abatido, tuvo que cerrar algunos locales”, explicó Montoya.

“Nosotros asumimos el compromiso de asistir jurídicamente a personas como Marcelo que que son detenidas ilegal y arbitrariamente para que se respeten sus derechos, las garantías procesales, el debido proceso y vamos a estar acá para acompañarlo”, finalizó el letrado.

