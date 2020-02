El encuentro de Susana Giménez con Hillary y Bill Clinton en Nueva York

Compartir

Después de haber permanecido todo un mes en Punta del Este, que terminó siendo muy agitado (allí pasó las Fiestas, se enredó en polémicas, buscó vender su mansión en Laguna Garzón, interrumpió su estadía por un compromiso en Mar del Plata), Susana Giménez viajó a otro de sus destinos preferidos: Nueva York. Lo hizo acompañada por su hija, Mecha Sarrabayrouse, y su nieta, Lucía Celasco, para -juntas- renovar una costumbre que adquirieron en este último tiempo: celebrar su cumpleaños de la diva en el frío neoyorquino, lo que sucedió este miércoles, 29 de enero, por supuesto.

Claro que eso fue tan solo el inicio. De inmediato Susana se dedicó a ponerse al día con lo poco que no conocía de una ciudad que le fascina recorrer. Por caso, quedó maravillada con el monumental The Vessel. Ubicado en Hudson Yards, el barrio nuevo de Manhattan, se trata de una estructura con una infinidad de escalones. Esta maravilla de la arquitectura está inspirada en una fuente de la India, pero pareciera tener la forma de un shawarma. “¡Increíble!”, escribió Giménez al pie de la foto donde se la ve admirando la construcción. Y eso que, a esta altura de su vida, pocas cosas pueden asombrarlas.

No obstante, la Gran Manzana le tenía reservada una sorpresa más. Y de las grandes… Sucedió en la noche del viernes, cuando cumplió con otro de sus rituales: ver una obra de Broadway. Poniéndose al día, le faltaba el musical basado en la vida de Tina Turner. Y allá fue, con Mecha, Lucía y su amiga Lizzie Barrera. “¡Me dijeron que (la obra) es fantástica!», cuenta en el video que compartió en sus redes, y donde le pide a quien estaba filmando: «Mostrá Broadway… ¡por favor!”.

Además, Susana explica que al llegar a la ciudad vio su propia imagen en uno de los carteles publicitarios de Viacom, el conglomerado mediático norteamericano que adquirió Telefe. “¡Casi me pongo a llorar! Me emocionó mucho…”, confesó sobre aquella sorpresa, ¡otra más! de este viaje.

Pero -a lo que íbamos- Susana quedó en shock! cuando, al buscar su ubicación adentro del teatro, encontró que unas butacas más allá estaban sentados Hillary y Bill Clinton, como dos espectadores más (ver video). Con el ex mandatario de los Estados Unidos y la candidata a la presidencia en las elecciones que terminó ganando Donald Trump.

Curiosamente, por aquel entonces -y en una entrevista con CNN- la conductora había vaticinado un triunfo de Hillary, aun cuando mostró sus reparos ante una eventual gestión: “Para una mujer es difícil tomar decisiones que son violentas, como: ‘Bueno, hay que bombardear no sé dónde’ o mandar otra vez a una generación entera a la guerra. Las mujeres somos más sensibles; de hecho, nunca hubo una mujer presidenta de los Estados Unidos. Aunque ella es una política de raza, porque toda la vida se dedicó a lo mismo”. En tanto, sostuvo que Bill Clinton había sido “un presidente fabuloso”.

Pero volvamos al presente. Y a la noche del viernes, en la que luego de la función, y mientras intercambiaban comentarios elogiosos para la puesta en escena de TINA, The Musical London y sobre la presencia de los célebres espectadores, Susana y su troupe comieron sushi en un restaurante.