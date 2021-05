El enigmático mensaje de Matías Defederico luego de que Cinthia Fernández le ganara un juicio

Compartir

El ex futbolista se expresó en las redes y recibió varios comentarios negativos. “¿Cómo haces para estar tranquilo, siendo que a tus tres hijas las mantiene su madre?”, fue una de las críticas

Días atrás, Cinthia Fernández contó que le ganó una batalla judicial a su ex, Matías Defederico. “Hicieron firme la sentencia de la deuda que él tiene por la cuota de alimentos, así que ya salió a favor mío. Hace dos años estoy esperando que me pague, mantengo mi casa yo, él me pasa una parte muy mínima, que no fue lo que firmamos. La Justicia lo va a embargar. Él tiene bienes, yo podría ir por el auto, prohibirle la salida del país, pero jamás lo hice. Sí voy a ir por la casa que quiero que quede a nombre de mis hijas, que es donde yo vivo”, explicó en Los Ángeles de la Mañana, donde también destacó que contó con la ayuda de su ex, Martín Baclini.

Y agregó: “Yo presenté la deuda hasta noviembre, pero como siguió y cada vez me baja más la cuota en base a que supuestamente no puede pagar, voy a seguir. Dice que no tiene trabajo y es mentira, tiene un montón de ofertas, es una decisión de él que no haya querido jugar más al fútbol”.

En esa línea, Pía Shaw le consultó que sintió al conocer la sentencia a su favor. “Me largué a llorar como una bol… Lo digo y me emociono porque es muy difícil todos los meses… no es que yo estoy llorando por la guita, yo laburo y no me falta nada, gracias a Dios. Pero es un esfuerzo muy grande mío y también la crítica de ´ésta está mintiendo´ o ´lo quiere vivir´, y no, es lo que corresponde y lo que está firmado”, relató visiblemente emocionada.

En este contexto, y luego de algunos días de silencio, el ex futbolista publicó un enigmático posteo en Instagram: “Cada día tengo mas claro, que lo único que vale la pena es la Tranquilidad”, escribió junto a una selfie. Muchos de sus seguidores lo tomaron como una provocación y fueron varias las críticas que recibió. “Está buena la frase, che ¿Pero como haces para estar tranquilo, siendo que a tus tres hijas las mantiene su madre?”, “Tenes tranquilidad por que no te haces cargo de tus hijas, así cualquiera”, “¿Tranquilidad? Pagá la deuda que tenés con tus hijas”, “¿Porque no están tus hijas lo decís?”, fueron algunos de los comentarios negativos que le llegaron.

A mediados de abril, Defederico también se había expresado en sus redes sociales tras la acusación que la madre de sus hijas de ejercer violencia contra ella. “Hasta hoy guardé silencio, pero ante las continuas mentiras hoy siento que debo aclarar que siempre fui respetuoso de las mujeres, más de la madre de mis hijas. Jamás ejercí violencia física o de ningún tipo sobre ella, menos sobre nuestras hijas”, comenzó diciendo. Y agregó: “Hice las denuncias civiles y penales por las continuas amenazas e impedimento de contacto y aguardo las resoluciones judiciales. Quien me amenazó constantemente con hacerme mier… fue ella, hoy me doy cuenta que cumplió su cometido”.

Y finalizó su descargo diciendo: “Estoy y estaré siempre donde se me cite para defenderme más de las calumnias constantes que tienen por único fin lastimarme. Nunca, reitero, ejercí actos de violencia ni contra ni con otra mujer. Seguiré esperando las resoluciones judiciales y aguardo con la tranquilidad del inocente con la esperanza que al final del camino se conozca la verdad, la cual reservo por respeto a ella (mamá de mis hijas) y sobre todas las cosas por nuestras hijas”.

