El enigmático mensaje de Wanda Nara en París desató rumores de romance con un excompañero de Mauro Icardi del PSG

Wanda Nara no para de generar contenido sobre su vida a cada paso. En esta oportunidad, desde Europa, desató una ola de rumores de todo tipo. Desde su estadía en Milán para presenciar la audiencia de divorcio de su expareja, Mauro Icardi, hasta su reciente visita al estadio durante el partido entre el PSG y el Inter de Milán el pasado sábado despertó un interés particular. Todo ocurrió luego de que Nara compartió en su cuenta de Instagram un video del equipo ganador, el Paris Saint Germain, acompañado del mensaje “Te lo dije”.

Así fue como las imágenes capturaron la celebración desde el campo de juego, y aunque ella no reveló a qué se refería exactamente, los seguidores comenzaron a especular. El mensaje podría referirse a una predicción sobre el resultado del partido o tal vez a un comentario personal sobre el rendimiento de algún futbolista.

En el video compartido por Nara, Achraf Hakimi aparece como la figura más destacada, según advirtió Marcia Frisciotti, en su cuenta Gossipeame. Hakimi, de origen marroquí, actualmente juega para el PSG y su presencia constante en los titulares contrasta su desempeño deportivo con su vida personal. Separado de su expareja Hiba Abouk, con quien tiene dos hijas, la atención mediática se centra en el futbolista debido no solo a su talento en la cancha, sino también a las circunstancias personales que lo rodean. Después de la ruptura, Hakimi fue vinculado a una modelo marroquí. Juntos protagonizaron la portada de una reconocida revista de moda, lo que intensificó los rumores sobre su vida personal. Durante el partido entre el PSG y el Inter, la modelo en cuestión también asistió al evento, lo que no hizo más que avivar las especulaciones sobre su relación con el futbolista.

Wanda Nara, por su parte, parece tener un vínculo directo con el entorno del PSG. De acuerdo con Yanina Latorre, una fuente bien informada de las incursiones de Wanda en la capital francesa, Nara habría sido invitada por una figura relevante del PSG, lo que le permitió alojarse en el hotel que el club destinó para los jugadores y sus familias. Esta situación, aunque no del todo inusual, subraya la influencia de Nara en el ámbito futbolístico y su capacidad para desenvolverse entre bastidores en este escenario.

Al concluir el fin de semana, la empresaria sorprendió al publicar en sus redes sociales una serie de imágenes desde un avión privado. Según las fotos compartidas, Wanda emprendía su regreso a Milán, donde su círculo de amigos la esperaba para continuar su viaje. El destino final de su travesía es Ibiza, una isla que se mantiene como uno de los puntos de encuentro predilectos para estrellas y celebridades.

Mientras tanto, Mauro Icardi, su expareja, también acapara la atención pública. El jugador del Galatasaray, en medio de un proceso judicial de divorcio con Nara, se encuentra en Italia. El viaje no solo tuvo como propósito asistir a una audiencia crucial, sino que también ofreció una oportunidad para que el jugador fortalezca sus lazos familiares junto a la China Suárez y los hijos de la actriz. Además, la pareja asistió al Festival de Cine de Ibiza el sábado pasado.

El regreso de Wanda Nara a Milán, su viaje a Ibiza, y las actividades de Mauro Icardi en Italia reflejan el constante cambio en un mundo donde el drama personal y profesional caminan de la mano.

Las imágenes y palabras compartidas en las redes por todos los protagonistas son tan poderosas que pueden cambiar el curso de las historias personales y profesionales de figuras como Nara, Icardi y Hakimi, quienes continúan escribiendo capítulos en esta dinámica novela de vidas entrelazadas.