El enojo de Antonio Banderas tras la relajación de la cuarentena en España

Compartir

Linkedin Print

España no la pasó -ni la está pasando- nada bien por la pandemia del coronavirus. A la fecha, el país registra más de 25 mil personas fallecidas a raíz del COVID-19. Y se detectaron más de 216 mil infectados. Sin embargo, dada la notable reducción de nuevos contagios que se registraron en los últimos días, este sábado se relajó el confinamiento para que los ciudadanos pudieran empezar a salir de sus casas a hacer deportes o a pasear después de 48 días de encierro.

Obviamente, el permiso para circular apelaba a la responsabilidad de la población, a la que se le advirtió que debían mantener el distanciamiento social para evitar la propagación del virus. Sin embargo, en el primer día post cuarentena el país amaneció con sus parques y ramblas repletas de gente. Y esto generó una gran preocupación frente a la posibilidad de un repunte de los casos positivos.

Pues bien, uno de los que no tardó en ponerse su ropa deportiva para salir a ejercitarse al aire libre fue Antonio Banderas. Sin embargo, la experiencia del actor después de siete semanas sin poder asomarse a la calle no fue nada positiva. Y así lo reflejó en sus redes sociales.

“Primera salida a correr tras el #confinamiento. Primer encuentro, paparazzis sin mascarilla, poniéndome las cámaras en la cara. Seguiré confinado”, escribió el actor en su cuenta de Twitter, seguida por más de 700 mil personas.

Evidentemente, el actor intentó seguir las indicaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien pidió que los españoles tuvieran “prudencia y responsabilidad” y que respetaran las normas establecidas para evitar un nuevo aumento de la propagación de la enfermedad. “El virus sigue ahí”, advirtió el mandatario luego de habilitar las salidas. Según lo dispuesto por el Ministerio de Sanidad, para los mayores de 14 años está permitido salir a practicar deporte o a pasear entre las 6:00 y las 10:00 de la mañana y entre las 20.00 y las 23:00 horas.

Pero, obviamente, la prensa estaba ansiosa por ver salir a las estrellas internacionales como Banderas y registrar cómo están después de tantos días en la casa, sin asistentes, peluqueros ni personal trainers. Y, ante esta situación, Antonio decidió seguir prolongando su encierro.

Banderas está pasando el confinamiento en la más absoluta soledad. El actor se encontraba en Madrid filmando la película Competencia Oficial, dirigida por los argentinos Mariano Cohn y Gastón Duprat,​ y en la que comparte elenco con Penélope Cruz y Oscar Martínez, entre otros, cuando se enteró de que se iba a disponer el aislamiento obligatorio. Entonces, se trasladó hasta su casa de Marbella para refugiarse allí. Pero su actual mujer, Nicole Kimpel, quien se encontraba en Suiza visitando a su familia, no pudo regresar al hogar a tiempo para acompañarlo.

Antonio, además, está alejado de su hija, Stella, quien se quedó en los Estados Unidos junto a su madre, Melanie Griffith. De manera que la única forma que tiene el actor para contactarse con sus seres queridos es utilizando la pantalla de su computadora o su teléfono celular.

No obstante, Banderas no se desmoralizó durante el encierro. A través de sus redes sociales mostró la rutina de ejercicios que practica diariamente. Y también compartió el trabajo que hizo junto a la Fundación Lágrimas y Favores para donar material sanitario a distintos hospitales de Málaga, su ciudad natal.