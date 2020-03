El enojo de Lali Espósito y Dalma Maradona por los femicidios en el país

Compartir

Linkedin Print

Las estadísticas de los femicidios en la Argentina son alarmantes. En lo que va de 2020, según distintos observatorios, al menos 64 mujeres fueron asesinadas sólo en Argentina por su condición de mujeres. Casi el 70 por ciento de ellas fue víctima de la pareja o ex pareja. La mayoría de los crímenes ocurrieron en contextos privados y sólo este año, al menos 88 niños perdieron a sus madres. Un problema que parece no tener límite.

Desde España, en donde está grabando una serie, Lali Espósito compartió un video en su cuenta de Instagram en el cual hace catarsis, furiosa, por enterarse de este tipo de noticias. “Es un pensamiento, un sentimiento, que tengo hace mucho tiempo. Pero hoy fue muy fuerte, muy obvio”, comenzó la cantante que luego explicó que antes de ir a trabajar se informa sobre lo que pasa en su país a través de los sitios de noticias.

“Tuve una sensación de mierda al leer, como todos los días, casos de femicidios, niñas asesinadas, mujeres mutiladas, quemadas. Me impactó, me frustró, me dolió, me jode profundamente la sensación de moneda corriente. De que ya sé que todos los putos días voy a leer una noticia de un femicidio. De una mujer que ya no está, de una familia que ya perdió a una hermana, amiga, madre…. ¡Basta! No puedo leer esas cosas y continuar con mi vida de privilegiada y de contenta. ¡Basta!”, dijo, indignada.

La actriz -que en España está grabando la serie Sky Rojo- además apuntó contra la Justicia argentina. “No puede ser que una persona que tiene una orden de restricción o alejamiento mate, finalmente, a esa mujer o a esa niña. No puede ser que una mujer que ha denunciado 180 mil veces termine asesinada. No puede ser que las personas que se tienen que hacer cargo y que tienen que accionar sobre esto no lo hagan”, manifestó quien también cargó contras los medios: “No puede ser que los medios de comunicación hagan mal uso, en muchos casos que he leído y escuchado, hagan mal uso de las palabras para contar este tipo de situaciones”.

“¡Basta! No le importa a nadie mi opinión, pero lo digo, lo saco en algún lado. Besos a todos”, terminó el mensaje que Lali Espósito quiso compartir con sus siete millones de seguidores.

Quien manifestó su bronca con esta situación fue Dalma Maradona, que aprovechó que su hija Roma -que el 12 de marzo cumple un año- estaba durmiendo una siesta para también expresarse a través de su cuenta en las redes sociales. “No paran de matarnos”, fue lo primero que manifestó la actriz. “Si bien nosotras hacemos campaña y hacemos todas las cosas para que esto no suceda, me parece que hay que revisar qué pasa con el hombre”, consideró.

“Pienso mucho en mi sobrino y la manera en que mi hermana (Gianinna Maradona) lo educa, pienso en mi hija. Pienso que algo tenemos que hacer todos, y que esto tiene que parar de alguna manera. Pensemos juntos qué se les ocurre o qué se puede hacer porque nos matan todos los días, todo el tiempo. Es horrible. Y es una situación muy triste. Creo que el hombre juega un papel muy importan en la sociedad. Hay que empezar a revisar de dónde viene esto. Pensemos juntos, porque todos tenemos hijos, hijas, sobrinos, sobrinas. Esto no puede seguir pasando, por favor», concluyó la hija de Diego Maradona.