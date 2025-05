El Ente Nacional de Alto Rendimiento será presidido por Mario Moccia

La entidad gestiona y coordina apoyos económicos específicos para la implementación y el desarrollo de políticas deportivas.

La Asamblea General Ordinaria del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD), designó al presidente del Comité Olímpico Argentino (COA) Mario Moccia para conducir la entidad.

El ENARD es un organismo de composición mixta (ámbito público y privado), de conducción alternada y representación igualitaria, cuyos socios fundadores y coadministradores son el Comité Olímpico Argentino (COA) y la Secretaría de Deportes de la Nación (SDN).

La entidad ejerce la condición de persona jurídica de derecho público no estatal, sin fines de lucro, en la que el Estado y la organización privada realizan una tarea conjunta para potenciar el crecimiento y la consolidación del deporte de representación nacional.

El ENARD gestiona y coordina apoyos económicos específicos para la implementación y el desarrollo de las políticas de alto rendimiento deportivo, a fin de posibilitar que los atletas nacionales cuenten con los recursos adecuados, incrementen su motivación y puedan concentrar sus esfuerzos en pos de mejorar sus resultados, cumpliendo así, sus metas competitivas. Se trata de un proyecto estratégico, con un enfoque federal, participativo y de sustentabilidad en el largo plazo.

El directorio ejecutivo del ENARD, para el período 2025-2029, quedó conformado de la siguiente manera:

Presidente: Lic. Mario Moccia (COA).

Vicepresidente: Mg. Daniel Alejandro Ridao (SDN).

Secretario: MY Lic. Víctor Sergio Groupierre (COA).

Tesorero: Sr. Ignacio do Rego (SDN).

Directores: Dra. Alicia Masoni de Morea (COA), Lic. Valentina Kogan (Atleta Olímpica), Sr. Pedro Ibarra (Atleta Olímpico) y Lic. Francisco Irarrázaval (SDN).

En su nuevo rol como líder del ente, Moccia indicó: «Todos queremos lo mejor para el deporte, nos conocemos entre todos y quiero agradecer el apoyo y la confianza de los asambleístas. Entre el Comité Olímpico Argentino y la Secretaría de Deportes hemos conformado un verdadero equipo de trabajo».