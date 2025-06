El equipo económico prepara un antídoto para evitar una crisis cambiaria como la que le estalló a Macri

En su primera aparición tras la decisión de la Corte Suprema que la condenó a ir presa, Cristina Kirchner reconoció a qué esperanza se aferra: “Cuando la economía se incendie nos van a venir a buscar”. Algunos días antes de confirmar su candidatura, tampoco había ocultado sus deseos cuando dijo: “con la falta de dólares que sufre Argentina, un décimo default de la deuda no es una fantasía”.

Guillermo Moreno, otro condenado e inhabilitado para ejercer cargos públicos por seis años, tampoco se guardó nada. Tras entrevistarse con Cristina en su departamento, el exfuncionario reiteró media docena de veces “este modelo económico está colapsado”.

El kircherismo precisa más que nunca que se repita la experiencia de Mauricio Macri. Pese a la victoria electoral de medio término en 2017, a las pocos meses sobrevino la crisis cambiaria con las consecuencias conocidas: fuerte salto del dólar, millonario salvataje del FMI y finalmente la victoria de Alberto Fernández.

El kirchnerismo, en la calle

Es posible que en los próximos días se sucedan manifestaciones de apoyo y algunos sectores pararán en repudio a la condena. Pero a Cristina solo podría sacarla de prisión una crisis económica de gran magnitud. Un recambio de Gobierno generado por esta situación abre la puerta a dos situaciones posibles: un indulto presidencial o un recambio de la Corte Suprema que revea la decisión adoptada la semana pasada.

El equipo económico está enfocado en no subestimar este escenario. En un país volátil como Argentina, evitar un nuevo default o abruptos saltos cambiarios es siempre prioritario. Y las últimas decisiones sobre todo en materia financiera apuntan a esa dirección.

El nuevo repo por USD 2.000 millones negociado con bancos internacionales y la reapertura del Bonte 2030 suscripto en dólares de los últimos días tuvieron como objetivo iniciar el fortalecimiento de las reservas. El stock quedó el viernes por encima de los USD 40.000 millones.

Aunque no todos los dólares que se captaron pueden contabilizarse como reservas netas, sí son recursos líquidos que sirven como colchón para el pago de deuda por casi USD 4.500 millones del 9 de julio.

Además del fortalecimiento de reservas, en la licitación de títulos del viernes la secretaria de Finanzas, liderada por Pablo Quirno, fue más allá: absorbió una mayor cantidad de pesos y con ese dinero le recompró al Central bonos en dólares (AL 30).

Un aumento de las reservas, estricto control monetario y reducción de la deuda en dólares que todavía rinde tasas muy altas es la estrategia para no repetir otro episodio de crisis.

La historia reciente demuestra que ni siquiera una victoria clara de medio término es suficiente. Nadie garantiza que luego se gane la reelección presidencial ni que se genere un fuerte salto de la confianza para evitar cualquier situación disruptiva.