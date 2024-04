El equipo económico viaja a China para negociar el mantenimiento de U$S 5.000 millones

Los encargados serán el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y el titular del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili. Viajarán este viernes a China para retomar las negociaciones por el vencimiento en junio de un tramo de US$ 5.000 millones del swap, el intercambio de monedas que existe entre los Bancos Centrales de ambos países y que sirven para aliviar las reservas de la Argentina.

Quirno es la mano derecha del ministro de Economía, Luis Caputo, y Bausili, con quien el titular de la cartera dirigió la consultora Anker Latinoamérica, es también su ladero en la autoridad monetaria.

Los tres, que junto al vice del BCRA Vladimir Werning fueron designados por Javier Milei como los «patriotas» al frente del plan de ajuste en la última cadena nacional, siguen de cerca el tema.

La misión será para «renegociar» la financiación de ese monto que fue activado por el anterior ministro de Economía, Sergio Massa, para pagar importaciones chinas y deuda con el Fondo Monetario con el objetivo de evitar una devaluación antes de las elecciones.

Ahora, esos yuanes que fueron convertidos a dólares deben ser repuestos.

La Argentina renovó en junio pasado por tres años la línea de swap de US$ 18.000 millones con el Banco Popular de China, pero hay US$ 4.900 millones que «contribuyeron a apoyar las necesidades de la balanza de pagos en 2023» y son «obligaciones vencen este año» y se busca que sean refinanciadas.

El ministro ya le informó al FMI que buscan «adelantar» fondos nuevos del Banco Mundial y el BID para reforzar las reservas y asegurar apoyó técnico a las reformas que siguen trabadas en el Congreso y, del mismo modo, el Banco Central trata de mantener sus líneas de swap con el Banco Popular de China y trabaja en alternativas para refinanciar los tramos financiados.

Werning incluyó ese pasivo en su presentación del «programa de estabilización» en Washington.

Al hablar de los «desequilibrios heredados», mostró que de US$ 43.000 millones de reservas brutas al 12 de octubre pasado, US$ 5.000 millones eran del swap activado, US$ 18.400 millones fueron vendidas y US$ 19.600 millones comprometidas por el «sobreendeudamiento» con importadores.

Las reservas netas, según ese trabajo, todavía están en US$ 4.000 millones negativas.

Mientras el Gobierno busca US$ 15.000 millones con el FMI e inversores, Caputo quiere cerrar frentes en vista de los pagos netos de deuda a fin de mes por US$ 1.900 millones con el Fondo y en julio por US$ 3.500 millones, la mayor parte con bonistas.

Las negociaciones están atravesadas por las tensiones con China y el alineamiento con EE.UU.

Caputo se reunió a fines de enero con el embajador chino Wang Wei para «avanzar en las relaciones comerciales, económicas y financieras».

Pero ahora el Gobierno autorizó una inspección a la base china en Neuquén tras el pedido de la jefa del comando Sur, Laura Richardson.

La canciller Diana Mondino viajará este jueves a China acompañada por una delegación empresarial, que visitará Shanghái y Beijing, donde participarán en foros para promocionar las oportunidades de inversión en Argentina.

La funcionaria tendrá reuniones con altas autoridades, entre ellos su par, el canciller Wang Yi, con quien analizará los principales temas de interés bilateral.Uno es probable que sea el financiamiento para infraestructura.

China ya advirtió en diciembre que cualquier reforma en la economía argentina necesitará de su «apoyo».

Y en marzo se paralizaron las obras para continuar las represas patagónicas por falta de fondos chinos, por lo que hubo 1.800 despidos en Santa Cruz. El gigante asiático también tiene inversiones en litio.

La agenda de Mondino continuará con su paso por Francia para la reunión del Consejo de Ministros de la OCDE, se reunirá en Bélgica con las máximas autoridades de la Unión Europea y concluirá en Portugal.