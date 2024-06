El error de Franco Colapinto en la última vuelta que le hizo perder seis puestos y no sumar en la Sprint de Austria

El argentino Franco Colapinto, de MP Motorsports, ya se relamía en la carrera Sprint de Austria. A falta de escasos metros para superar la línea de meta aparecía en el quinto lugar (largó en la séptima ubicación) y cosechaba cuatro puntos más para su cosecha personal en el campeonato. Sin embargo, todo cambió. Luego de una disputa con su compañero de equipo Dennis Hauger perdió el control de su vehículo y tras un trompo cayó al undécimo puesto, lo que lo dejó con las manos vacías.

“Venía patinando mucho, en la última vuelta aceleré de más y se me giró. Mala mía, perdimos puntos, bastantes; pero ahora ya está. Hay que pensar en mañana”, soltó aún masticando bronca el piloto albiceleste en diálogo con ESPN. “Al final no tenía ritmo, no teníamos gomas. Veré en qué podemos mejorar”, concluyó. Mañana buscará revancha, ya que iniciará la carrera principal desde el cuarto lugar.

Con este resultado, Colapinto no pudo sumar unidades y cedió terreno en la disputa por el campeonato al quedar clavado con 56 puntos en el séptimo lugar. Los que aprovecharon esta situación fueron su compañero de equipo, el noruego Dennis Hauger (terminó quinto) y el brasileño Gabriel Bortoleto (se quedó con el cuarto lugar), que ahora ostentan 60 puntos. El indio Arjun Maini, por su parte, se le acercó tras el séptimo puesto (acumula 52). En la parte alta de la tabla quedaron el el estonio Paul Aron (107), el francés Isack Hadjar (91), el barbadense Zane Maloney (75) y el estadounidense Jak Crawford (65).

En lo que respecta a la Sprint, el ganador fue el británico Oliver Bearman, de Prema Racing. El podio lo completaron el español Pepe Marti (Campos Racing) y el estoneo Paul Aron (Hitech Pulse Eight).

Vale recordar que Colapinto tuvo aquella heroica victoria en el giro final de Italia, pero también el reciente segundo lugar en España y cruzó la meta entre los diez principales en otras cuatro ocasiones: sexto en Baréin, cuarto en Melbourne, quinto en Ímola y en Mónaco. Además, mañana largará en el cuarto lugar en la carrera principal.

Hay que tener presente que más allá de esta doble fecha en el Red Bull Ring de Austria, la Fórmula 2 tiene un calendario extenso por delante con otros 7 Grandes Premios, es decir 14 carreras más.

El próximo fin de semana la actividad se reactivará en el mítico circuito de Silverstone, teniendo en cuenta que en julio habrá otras dos fechas: el GP de Hungría (fin de semana del 20) y el de Bélgica en el reconocido trazado de Spa-Francorchamps (28 de julio).

Tras pasar por Monza (entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre), la recta final se repartirá entre Bakú (fin de semana del 14 de septiembre), el circuito de Lusail en Qatar (30 de noviembre y 1 de diciembre) y en el recorrido Yas Marina de Abu Dhabi (7 y 8 de diciembre).