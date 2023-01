El escalofriante audio de una nena que activó el botón antipánico y salvó a su mamá

La mujer estaba siendo amenazada por su ex pareja, a quien había denunciado por lesiones y abuso sexual. El agresor fue detenido con un cuchillo

Una niña. que se encontraba con su hermano de dos años y su mamá, activó el botón antipánico que el Municipio de Lanús le había entregado a la mujer mientras era agredida por su ex pareja, Iván C., dando alerta al Centro de Monitoreo local. Así, le salvó la vida.

La mujer, de 31 años, ya había realizado la denuncia en 2021 por lesiones y abuso sexual contra el agresor, de quien se había separado luego de una relación de tres años, fruto de la cual tuvieron un bebé, indicaron fuentes del caso a Infobae.

En el audio se escucha a la hija mayor de la víctima quien, al advertir la presencia de su ex, se esconde junto a su hermano y logra activar el botón antipánico del Municipio de Lanús, dando alerta al Centro de Monitoreo local.

“Vino la ex pareja de mi mamá”, se le escucha susurrar a la nena escondida en algún lugar de la propiedad, a salvo de la situación, pero atenta a lo que le sucedía a la mujer. La operadora le pide los datos para poder acudir al domicilio.

Personal de las Patrullas de Respuesta Inmediata (PRI) llegaron de manera inmediata al domicilio ubicado en el barrio ACUBA, donde lograron reducir al sospechoso, que había violado la restricción perimetral impuesta y amenazaba con un arma blanca a su ex. Luego de ser aprehendido fue trasladado a la comisaría.

“Mi hermano está bien, está tranqui”, comunica la menor al Centro de Monitoreo, luego de la llegada de de los móviles.

Según informaron fuentes judiciales, el hombre tenía en su contra un pedido de captura activo y poseía antecedentes por robo. Tras el arresto, fue trasladado a la Comisaría 5° de Lanús.

De acuerdo a la información, la mujer había tomado la decisión de separarse de Iván C. (27) al enterarse que había “manoseado” a una de sus hijas al mismo tiempo que denunció el maltrato físico y psicológico que venía sufriendo por parte del agresor.

Desde la Dirección de Políticas de Género y Diversidad de Lanús se llevó a cabo un abordaje integral para ella y sus hijos, que incluyó entre otras medidas la instalación del botón antipánico, detallaron.

Desde la coordinación de botones antipánico del Municipio, destacaron que durante el 2022 fueron aprehendidos 85 agresores, los cuales habían violado la medida perimetral, gracias a la activación de este dispositivo.

