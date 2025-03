El escalofriante relato de un luchador argentino de MMA: cómo le fue cambiando el rostro por los golpes

El mundo de las peleas es despiadado, principalmente en las disciplinas en las que se pelea sin protecciones o guantes. Y Franco Tenaglia es un experto en esto, ya que el argentino, de 28 años, es campeón mundial de la compañía Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), además de competir en Artes Marciales Mixtas (MMA) en Cage Warriors. Después de una historia de vida singular, el peleador brindó un escalofriante relato sobre cómo le fue cambiando la cara por los enfrentamientos.

En una entrevista con el canal de YouTube ZZEN, el representante albiceleste respondió a la pregunta sobre si tiene callos en la cara. “Sí, un montón. De hecho, yo tengo microfracturas en todo el cráneo. Entonces la forma de la cara a mí me fue cambiando, porque se te rompe un hueso y cuando se te suelda se te hace un poco más grande”, comentó el oriundo de Burzaco.

“La piel se me está haciendo como piel de jabalí, gruesa. Entonces por eso me cuesta cada vez que me corten más, pero es una putada porque se te infla. Antes me cortaban, en las primeras peleas me pegaban y me cortaban, entonces no se te inflaba y se te hacían los cortes. Ahora como son tantos golpes, tengo la piel de la cara superdura”, agregó el peleador.

En relación con esto, bromeó diciendo que “capaz que me pegan un tiro y la bala hace ´pin´“. Al mismo tiempo, tras tantos años de su vida dedicados a los deportes de combate, tanto a nivel clandestino como profesional, Franco comentó que ”es mil veces mejor que te corten. Si se infla, no ves. Aparte, si el golpe es cerca del cerebro, se te pueden hacer derrames internos con la sangre. Si se corta, la sangre sale”.

Cuando fue consultado sobre si su rostro se hizo más grande desde que empezó a luchar, afirmó automáticamente: “Hay algo que yo hago siempre antes de las peleas, que es que yo despido de mi cara. Me miro al espejo y me digo: ‘Bueno, la recuerdo un poco para ver que es así.’ Después, cada vez que vuelvo de cada pelea, ella está diferente. Uno se ve todos los días, sabe. La nariz más torcida, una montañita acá, un corte nuevo, la mandíbula más torcida para un lado, el pómulo más levantado. Tengo fotos de mi cara y cuando ves el cambio es una locura”, aseguró.

En octubre de 2024, Tengalia se convirtió en el campeón mundial de boxeo sin guantes de la compañía Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) tras imponerse en las tarjetas (47-45, 46-46 y 47-45) sobre Tony Soto, quien llegaba invicto, en un combate que revolucionó el mundo de las peleas por lo sangriento que fue.

En dicha pelea, según las estadísticas oficiales del BKFC, el argentino lanzó 234 golpes contra los 352 de su contrincante, aunque ambos tuvieron un porcentaje de acierto similar: 66% del norteamericano con 234 y 62% del argentino con 147. Asimismo, Tenaglia tiró a la lona dos veces a su contendiente, que lo hizo caer en una oportunidad. Esto derivó en que ambos peleadores terminaran exhaustos y con su rostro notablemente dañado.

“Sabía que de este combate saldría dañado, siempre se sale muy herido por su estilo”, comentó el argentino después de la pelea. “Es muy dramático, las peleas son muy dramáticas. Me sentí muy bien. Obviamente me conectó el golpe y tuve que aguantar lo máximo posible porque es muy psicológica la pelea. Si ellos te ven que te venís abajo… Una vez que me pegó ya estaba hecho mierda, pero no me vine abajo de golpe porque sino me comía. Este deporte es así y donde te empiezan a conectar mal, te empiezan a cortar la cara”, aseguró.

Años atrás, en una entrevista con Infobae, Tenaglia relató cómo fueron sus inicios, en los que se codeó con mafias, ejecutó acciones ilegales para sobrevivir, fue parte de un submundo de marginados y forjó una filosofía de vida a prueba de todo.

Si bien pasó por distintas disciplinas, Franco decidió desarrollarse en el BKFC, que nació en 2018 con la idea de realizar veladas de boxeo “a puño limpio”. Los peleadores suben a un round circular sin protecciones, más allá de utilizar algún vendaje. Las reglas son similares a las del boxeo con guantes. Desde hace tiempo se viene hablando de esta disciplina, pero en 2024 ganó mayor notoriedad cuando el ex campeón mundial de UFC, McGregor, se unió como socio.