El escándalo económico que sacude el Barcelona: salieron a la luz detalles del fichaje de Griezmann

Compartir

Linkedin Print

Hace una semana, una noticia sacudió por completo al Barcelona y el mundo del fútbol en general. Joan Laporta se sentó en el Auditori 1899, acompañado por el vicepresidente económico Eduard Romeu y el abogado especialista en derecho procesal Jaume Campaner, para dar detalles de una denuncia resonante. El dirigente azulgrana presentó una investigación interna en la Fiscalía Provincial de Barcelona por posibles delitos contra la anterior administración, la cual tuvo a Josep Maria Bartomeu como cabeza principal.

“Evidenciaban una conducta desleal con el patrimonio del club y no descartaban que alguien se hubiera enriquecido. Hicimos una denuncia de hechos y nos hemos puesto a disposición de la Fiscalía para facilitar las pruebas que acreditan estos hechos. Lo hemos hecho porque los socios del club tienen el derecho a conocer las actuaciones que llevaron al club a la ruina y porque nosotros no queremos ser cómplices”, explicó en su momento ante los medios.

Ahora, el rotativo El Mundo, que tuvo acceso a los correos electrónicos obtenidos por la agencia de detectives Kroll y a la denuncia de Laporta, sacó a la luz algunas supuestas irregularidades en el fichaje de Antoine Griezmann en 2019, procedente del Atlético Madrid. Algunos de los nombres que aparecen bajo la lupa son los del abogado penalista José Ángel González Franco, así como Sevan Karian (abogado del futbolista) u Óscar Grau (ex CEO del Barça).

Uno de los correos filtrados se remonta al 2017, donde se observa cómo los Culé comenzaron a mover fichas para hacerse con los servicios del ex Real Sociedad. Para llevar estas negociaciones al margen del Atlético Madrid escogieron a González Franco. El punta tenía una cláusula de rescisión de 140 millones de euros y realizó una consulta fiscal mediante González Franco, quien habría pedido al francés que firmara un papel en el que aparece una comisión del 5% de dicha cláusula y 2.5 millones en variables. Justamente esta participación del letrado en las negociaciones fue lo que llamó la atención de Laporta y desencadenó en la denuncia que presentó en la Fiscalía, ya que considera que la relación del abogado con el club le convierte en un testaferro de personas de la cúpula blaugrana, según apuntó el medio catalán Sport.

Uno de los e-mails claves dentro de esta operación es el que evidencia un contacto con la hermana de Griezmann, a quien se le propone una prima de 40 millones de euros para aligerar el proceso del fichaje del atacante a la institución catalana.

Antoine Griezmann solamente defendió la camiseta azulgrana durante dos temporadas (al inicio del actual torneo regresó al Atlético Madrid), en las que ganó una Copa del Rey. Disputó un total de 102 partidos, en los que marcó 35 goles y brindó 21 asistencias.

Compartir

Linkedin Print