El escandaloso audio de Gladys la Bomba Tucumana contra su exnovio: “Negro, sucio, villero, inmundo”

Compartir

Linkedin Print

La guerra de Gladys la Bomba Tucumana y su exnovio, Sebastián Escacena, continúa. Luego de que la cantante acusara a su expareja de robarle un auto y enviarle fotos con otras mujeres, el hombre divulgó distintos audios que ella le envió furiosa.

En Los Ángeles de la Mañana mostraron un audio, en el que la Bomba le decía a Sebastián, con quien compartió 6 años de relación: “¿Qué se puede esperar de un burro más que una patada? Negro, sucio, villero, inmundo. Te metiste en mi casa, negro sucio, ¿cómo podés hablarme así? Vos no sabés con quién te metés, no tenés idea. ¿No sabés quién soy yo? ¿No sabés todo lo que te puede ocurrir en la vida? De todo. Si yo me pongo en el papel de demonia…”.

Muy picante, la cantante hizo referencia a su nuevo novio, Emiliano: “Hasta acá llegó la charla, que andes bien. Yo la verdad que coj… maravillosamente bien. Está muy bien dotado mi novio. Es hermoso, es intelectual, tiene trabajo, es divino.Tiene auto de él, que se lo ganó trabajando. No toma alcohol, es hermoso, tiene aliento rico. Es muy hermoso, es muy bonito, tiene los dientes preciosos. Estoy muy enamorada de él y él de mí”.

En otro mensaje, Gladys se ríe con una amiga mientras le dice a su ex: “Pobrecito, qué triste debe ser para una persona que lo conozcan por haber estado con alguien. Me da asco y mucha risa. Vamos a decirle que haga un tratamiento en las piernas para que le bajen las piernas de elefante y que vaya al dentista porque tiene caries mal”.

Además, se escucha a la amiga de la Bomba gritando: “¡Terraza, terraza, nunca sótano!”. ¡Tremendo!

Compartir

Linkedin Print