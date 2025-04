El escrutinio definitivo ratificó que Ariel Caniza es el nuevo intendente de Clorinda

Tal como lo había anticipado el Tribunal Electoral Permanente (TEP), este jueves 17 de abril, en la EPEP N°21 de Clorinda, inició el escrutinio definitivo de las elecciones a Intendente que se desarrollaron el pasado domingo 13 y que, finalmente, confirmó a Ariel Caniza como el flamante jefe comunal de la segunda ciudad.

Así lo confirmó el presidente del TEP, Daniel Moreno, quien celebró la celeridad de este recuento y explicó que se debió a que había una sola categoría y un solo voto que fue “mal impugnado”, por lo tanto, fue válido.

También 17 votos recurridos que se resolvieron en forma eficaz, en la misma mesa, “así que se dieron todas las condiciones para concluir rápidamente esta etapa del proceso electoral”.

“Con estos cómputos, legitimamos los resultados provisorios del domingo y ahora pasamos a un cuarto intermedio, vamos a Formosa, hacemos el acta de proclamación del electo intendente, notificamos y empieza a correr el plazo de 10 días”, detalló.

Y ahondó: “Si no hay ninguna protesta en ese lapso, se hace la entrega del diploma pertinente (al intendente electo) el 29 o 30 de abril, a más tardar”.

Moreno ratificó que “no hubo ningún fraude” y lamentó que, desde algunos sectores y hace ya varias elecciones, “quieren instalar esta figura”, pero aseguró que es “sólo por las redes” ya que, “hace muchos años no tenemos ninguna presentación de este tipo, ni tampoco la Policía”.

“El único caso que hoy conocemos en Argentina es el de los aportantes truchos del PRO en el 2017 que fue ratificado por Cámara y también por la Corte. Es decir que el único que tiene sentencia judicial por algún fraude es del partido de Mauricio Macri. Después no existe otro en Argentina y mucho menos en Formosa”, precisó.

Y sugirió que, los sectores que realizan estas falsas acusaciones, deberían tener “algún límite” porque también “quieren mancillar nuestra institución, no sólo al TEP sino también a los cargos a los que se aspira”.

“Deberían tener un poco más de seriedad, aceptar cuando no se obtiene el cargo que se ha querido y no quedarse en la protesta, sino ver en qué se estuvo mal y tratar de revertir eso”, cerró.