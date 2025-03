«El espacio que construyó el intendente Jofré es muy plural»

En una reciente entrevista en el piso de Expres en Radio, Fabián Olivera, director de Transporte de la Municipalidad de la Ciudad de Formosa, abordó diversos temas que afectan a la comunidad local, con un enfoque especial en las recientes lluvias, los trabajos que llevó adelante la Comuna para paliar esta situación, sin embargo, fue su mirada sobre la gestión del Intendente Jorge Jofré la que se destacó en sus declaraciones, dejando claro el respaldo hacia su figura y el modelo de gestión plural que ha promovido.

Fabián Olivera no dudó en destacar el trabajo del Intendente Jorge Jofré, al referirse a la amplitud y pluralidad del espacio político que ha logrado construir. Según Olivera, la gestión de Jofré es “muy plural” y tiene la capacidad de integrar a personas de diferentes espacios políticos, empresarios y emprendedores, algo que considera crucial para la resolución de los problemas de la ciudad. «Estoy convencido de que la gente va a acompañar el espacio del Intendente, porque estamos dando respuestas. Jorge Jofré tiene la capacidad de sumar a todos, y más allá de que la columna vertebral del movimiento Valores Ciudadanos sea peronista, ha logrado incorporar a mucha gente de otros sectores», expresó Olivera.

El director de Transporte de la Municipalidad señaló que la gestión del Intendente ha logrado romper con la tradicional división partidaria, un fenómeno que considera fundamental en la actualidad. «La gente ya no vota a los partidos políticos, vota al que no le miente, al que le da respuestas. Y Jofré es un líder que respalda a todos por igual», afirmó, destacando que incluso votantes de otros partidos, como la UCR, y personas independientes, están viendo los frutos de la gestión.

Trabajo comunitario frente

a las adversidades climáticas

Uno de los puntos más destacados de la entrevista fue el trabajo realizado frente a las lluvias intensas que afectaron a la ciudad. Olivera explicó que, a pesar de los esfuerzos realizados por el equipo municipal para limpiar los desagües, las zanjas y las bocas de tormenta, las lluvias que cayeron en cortos períodos de tiempo siguen representando un reto para la infraestructura de la ciudad.

«Los únicos que estuvimos antes, durante y después de las lluvias fuimos los empleados municipales. Hace 60 días venimos limpiando los desagües, pero si caen 100 milímetros en una hora, es insostenible», reconoció. Sin embargo, el director de Transporte resaltó que la reacción de la comunidad y del equipo municipal fue rápida. «La gente debe evaluar cómo han respondido los desagües dos horas después de la lluvia. Muchos barrios ya no se inundan, aunque haya barro. Le pedimos a la gente que colabore, no tirando basura en los canales, porque hemos sacado de los desagües colchones, bicicletas y electrodomésticos. Es increíble», añadió Olivera.

Compromiso social

y educativo

El director municipal también hizo hincapié en el trabajo realizado por la gestión de Jofré en el ámbito social y educativo. «En el momento más difícil, cuando las universidades públicas sufrían recortes de subsidios, en Formosa tenemos una escuela de artes y oficios gratuita que da respuestas a los jóvenes. No solo se barre, limpia y se dan respuestas, sino que también se educa y se forma», destacó Olivera. De acuerdo con sus palabras, la Municipalidad no solo se ocupa de los problemas cotidianos de la ciudad, sino que también invierte en la formación laboral de los ciudadanos, brindando salidas laborales a través de programas educativos gratuitos.

Una gestión abierta y plural,

respaldada por Jorge Jofré

El espacio político del Intendente Jorge Jofré ha logrado destacarse no solo por su capacidad de respuesta frente a los problemas de la ciudad, sino también por ser un espacio plural que integra a todos los sectores de la sociedad. Desde el transporte hasta la educación y la infraestructura, la gestión municipal bajo el liderazgo de Jofré sigue recibiendo el respaldo de figuras clave, como Fabián Olivera, quien resalta que el trabajo en equipo y la cercanía con la comunidad son los pilares fundamentales de esta gestión exitosa.

«Estoy seguro de que los vecinos de todos los partidos, incluso los más alejados, van a votar por nuestra gestión, porque le damos respuestas», concluyó Olivera, dejando claro el compromiso de la Municipalidad con la ciudad y su gente.

Críticas al gobierno

de Javier Milei

Cuando se le preguntó sobre su opinión sobre el gobierno nacional, Olivera no dudó en expresar su descontento con la administración de Javier Milei. «No me gusta la forma en que gobierna. Pienso que no puede gustarme una persona que no dialoga, que no respeta. El gobierno de Milei impone, no consensúa», sostuvo, calificando al presidente como insensible, intolerante y maleducado. A pesar de las críticas al ámbito nacional, Olivera fue contundente al remarcar el apoyo y las respuestas que la gestión de Jofré sigue ofreciendo a los vecinos, algo que, según él, es clave para mantener el apoyo de la comunidad.