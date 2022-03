El español Marc Márquez no correrá en el GP de Argentina

Compartir

En las vueltas de calentamiento previas a la carrera del Gran Premio de Indonesia, el piloto sufrió un brutal golpe con su moto, cayó al suelo y sufrió una conmoción cerebral tras la cual se le diagnosticó una diplopía (visión doble), de la que todavía no se recuperó.

El piloto español de MotoGP Marc Márquez afectado de una diplopía (visión doble) no participará el próximo fin de semana del Gran Premio de Argentina que se correrá en Santiago del Estero.

Márquez, ocho veces campeón del mundo, mostró «una notable mejoría de su afección ocular pero seguirá realizando un tratamiento con revisiones periódicas y no participará en el Mundial en Argentina», que se celebra este fin de semana, señala la agencia de noticias DPA.

«La segunda evaluación neuro-oftalmológica realizada al paciente Marc Márquez este lunes demuestra una evolución muy favorable en la parálisis del cuarto nervio derecho afectado por la caída producida en el Gran Premio de Indonesia. La recuperación aún no es completa y Márquez debe seguir la pauta terapéutica establecida con el tratamiento conservador», dijo el médico.

A pesar de que muestra «una notable mejoría», Márquez seguirá realizando un tratamiento conservador con revisiones periódicas y no participará en la próxima cita del Mundial en Argentina, que se celebrará este fin de semana.

El pasado 20 de marzo, durante el calentamiento previo al GP de Indonesia, el ocho veces campeón del mundo sufrió una durísima caída. Si bien pudo levantarse por sus propios medios, tuvo que ser trasladado en helicóptero al hospital debido a politraumatismos y un traumatismo craneoencefálico con consciencia inestable.

Pese a que los estudios realizados le dieron negativo, en su regreso a España comenzó a tener molestias en su visión. Por ese motivo, asistió al Hospital Clínic de Barcelona, donde su oftalmólogo confirmó una recaída a la diplopía que ya había sufrido en noviembre del año pasado.

«Parece que estoy viviendo un déjà vu. Durante el trayecto de vuelta a España, empecé a presentar molestias en mí visión y decidí visitar al Dr. Sánchez Dalmau que me confirmó que tengo un nuevo episodio de diplopía», había informado el propio piloto en esa ocasión.

«Afortunadamente es menos grave que la lesión que tuve a finales del año pasado. Pero ahora toca descansar y esperar para ver cómo evoluciona la lesión. ¡Como siempre, muchas gracias a todos por el apoyo!»,

