El Espinillo: la Policía investiga un hecho de estafa telefónica y detuvo a una mujer

Efectivos de la Comisaría El Espinillo tomaron conocimiento sobre un hecho de estafa, en donde la víctima fue un hombre de 32 años, que al prestar su tarjeta de débito del Banco Nación, se enteró que habían solicitado a su nombre un préstamo por más de 500 mil pesos y por el caso se detuvo a una mujer.

El hecho se desprende, tras la denuncia radicada por un hombre quien habría prestado su tarjeta de débito a una mujer conocida por la víctima, a fin de que la misma pueda percibir una supuesta asignación del ANSES, accediendo el mismo de buena fe, siendo devuelto a las pocas horas por la mujer, quien le manifestó que el procedimiento no habría sido posible por una falla en la operación.

Ante esta situación, ese mismo día el denunciante intentó realizar una operación a través de su home banking y no pudo ingresar. A través del sistema se le informó que no se encontraba disponible, por lo que al día siguiente se dirigió al cajero automático de El Espinillo y al ingresar su tarjeta fue rechazada.

Rápidamente el hombre se comunicó con el centro de atención al clientes de red link y tras consultar cual era el inconveniente con su cuenta, le informaron que el 26 de diciembre del año pasado, su cuenta habían hecho un préstamo al Banco Nación, por la suma de 580.000 pesos, con todos sus datos personales, coincidiendo con el día que había prestado su tarjeta.

La entidad bancaria también le informó que la suma de dinero le fue depositada en su cuenta y desde allí realizaron una transferencia de $ 200.000 a una cuenta del Banco Nación, registrada en la Provincia de Córdoba y no conexa a su cuenta, por lo que ante la detección de un movimiento extraño, el banco automáticamente suspendió toda nueva transacción posible.

Con todos los datos aportados por el damnificado, los efectivos de la Comisaría El Espinillo, iniciaron las tareas investigativas, quienes con los elementos de prueba reunidos, solicitaron al juez de Instrucción y Correccional N° 2 de Clorinda, la orden de allanamiento para una vivienda del barrio Juan Domingo Perón de esa localidad.

El allanamiento se concretó el viernes por la tarde, donde se procedió a la detención de la mujer implicada en el caso, como así al secuestro de los tickets, dinero en efectivo y un teléfono celular.

