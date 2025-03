«El esquema monetario actual no es sostenible», afirma economista

Guillermo Mondino es economista y profesor de la Universidad de Columbia en los Estados Unidos. Sostiene que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) será una nueva ancla para el programa económico de Javier Milei.

Al mismo tiempo, el ex secretario de Finanzas recomienda más flexibilidad cambiaria para enfrentar un contexto global adverso.

El mercado está preocupado por la posibilidad de que haya una recesión. La preocupación hace un mes era que la economía continuara creciendo y que los riesgos fuesen más de una aceleración inflacionaria producto del fuerte crecimiento de la economía. Ahora la visión es exactamente opuesta. Hay riesgo de una fuerte desaceleración en la creación de empleo, de un aumento de incertidumbre de la política macroeconómica, y preocupaciones sobre las consecuencias que puede tener eso en el nivel de actividad o inversión. Todo esto está teniendo un impacto grande en los mercados hacia la baja. No está claro hasta dónde va a continuar, pero hay preocupación sobre la dirección de la economía hacia una desaceleración con el riesgo de más inflación.

¿Y esa inestabilidad global cómo afecta a la Argentina?

En Estados Unidos la incertidumbre sobre la dirección de la política económica pareciera estar en un nivel más alto que en la crisis financiera global, aunque un poco más bajo que lo que fue el COVID. Para la economía global el nivel de incertidumbre pareciera ser aún mayor que el del COVID. Eso impacta a todo el mundo: a China, a Europa, a los emergentes. Es un mundo al cual se tiene que adaptar una economía emergente como la Argentina, que viene consolidando un programa económico y que parte de sus anclas es la poca flexibilidad cambiaria. Esto no hace más que aumentar la incertidumbre y los riesgos hacia adelante. El mundo ha cambiado y no para bien para la Argentina.

¿Lo que está pasando en el mundo le pone más presión cambiaria al programa económico del Gobierno?

Hay más necesidad de tener más flexibilidad cambiaria. En la Argentina cuando se habla de presión cambiaria todo el mundo cree que estamos hablando de presión a una devaluación. Y lo que probablemente sea el caso acá es que haya una mayor demanda de flexibilidad para adaptarse a estas circunstancias globales. El Gobierno está mostrando una mayor dosis de flexibilidad en algunos frentes. Por ejemplo, muchos estábamos trabajando hace un mes con la hipótesis de que el programa con el Fondo se podía demorar hasta después de las elecciones, y ahora ya tenemos el DNU del presidente y sería inminente. El programa con el Fondo y su financiamiento es otra ancla. Permite resolver problemas de estabilidad y fondeos. No diría que el Gobierno está quieto para nada, al revés. Habrá que ver si el nuevo programa con el Fondo trae más flexibilidad cambiaria. A mí me gustaría.

Ese financiamiento del Fondo, ¿qué resuelve de la actual coyuntura económica?

Todavía no conocemos los detalles del programa. Espero que ese programa traiga claridad sobre el esquema cambiario, sobre el esquema monetario, y sobre el programa fiscal y que delimite los trazos de hoja de ruta de nuevas reformas estructurales. Me resulta importante que el Gobierno le otorgue horizontes a la economía, le otorgue sostenibilidad. A mi juicio, el esquema cambiario actual no es sostenible. De hecho, el presidente nos ha dicho que a fin de año va a cambiarlo. Es mejor resolverlo, dar vuelta a la página y entrar en un esquema más flexible.

¿Y qué cambia en relación a la política monetaria y fiscal?

El esquema monetario es eminentemente transitorio. Este esquema de la meta en la Base Monetaria ampliada con los bancos prestando a expensas de las Lefis se agotó. Ya estamos hacia el final de lo que el Gobierno llamó la Fase 2 del plan de estabilización. Los bancos se están quedando sin margen para expandir los préstamos a expensas de tenencia de Lefis y de Lecaps. Si los bancos expanden el crédito a expensas de Lefis, el fondeo que el Gobierno necesita para rollear empieza a caer. Entonces tiene que pagar más tasas. Si tiene que pagar más tasas, le pone presión al resto del mercado. Empezamos a entrar en un círculo en el cual todo lo que se venía dando se agotó, ya no quedan márgenes. El Gobierno también tiene que modificar el esquema monetario. Y lo tercero es la cuestión de la sostenibilidad fiscal, donde la apuesta del Gobierno es mantener el nivel de superávit primario relativo al del año pasado. Pero ya bajó el Impuesto PAIS, bajó un poco algunas retenciones. Hay que ver si el crecimiento es suficiente para compensar. La ventaja que tenemos allí es que nadie duda de la convicción tanto del ministro Caputo como del presidente de preservar la disciplina fiscal. Pero compensar genera también cierta incertidumbre. Sería mejor tener claridad. Creo que el programa con el Fondo va a traer esa claridad. Nos va a decir cuáles son las intenciones del Gobierno y hacia dónde vamos por los próximos tres años.

Una demanda por mayor flexibilidad cambiaria, ¿incluye un tipo de cambio más competitivo? ¿Cómo lograrlo sin que impacte en la inflación?

La mayor parte de los países que estabilizaron de forma creíble introdujeron un ancla fiscal y con el tiempo pudieron darle más flexibilidad al régimen cambiario sin que esto tuviese lo que los economistas llamamos pass through, es decir, un gran impacto inflacionario. No solamente es posible, sino que es deseable que el Gobierno lo haga. No tendría tanto miedo al riesgo inflacionario porque me parece que en Argentina hay excesivo miedo a flotar. Quizá en parte por la mala experiencia del pasado, pero creo que las condiciones son distintas, es un Gobierno diferente, un equipo económico diferente, con habilidades para enfrentar estas cosas. Creo que se puede hacer. Le sugeriría tener un poquito más de urgencia en la modificación del régimen cambiario monetario.

En su última columna, Domingo Cavallo dijo que el ritmo del crawling peg ya no influye en la baja de la inflación. ¿Usted está de acuerdo?

Si bien yo no lo hubiera puesto, claramente el crawling peg del 2% en febrero, marzo, abril del año pasado tenía una potencia muy diferente a la que tiene el ancla cambiaria hoy. Eso no significa que el crawling peg ahora tenga cero impacto. Si el Gobierno lo sustituye, tendrá que tener otros instrumentos que ayuden a darle claridad a la gente. Tiene que haber credibilidad y transparencia de cómo va a actuar el Gobierno en su política de intervención. Hay que darle profundidad al mercado cambiario, liquidez a los futuros y a los privados para que hagan instrumentos de cobertura. Hay que modernizar las instituciones en una forma integral, porque si no vamos a ser más vulnerables. No creo que tenga tanto valor hoy el crawling para estabilizar como tuvo en su momento. La demanda de la economía por más flexibilidad es importante.