“El Estadio Cincuentenario no cumple con las medidas sanitarias para realizar la cuarentena”, aseguró uno de los aislados

Una de las persona que se encuentra realizando el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio en el Estadio Cincuentenario de la ciudad de Formosa, en comunicación con el Grupo de Medios TVO, aseguró que “el lugar no se encuentra en condiciones para realizar cuarentena por que no se cumple con el protocolo sanitario para los casos positivos de Covid-19”.

“Estoy en el Estadio Cincuentenario desde el 2 de enero, vine de las Lomitas”, dijo y añadió que al lugar ingreso siendo positivo a coronavirus pero sin síntomas y “recién el 10 de enero comencé a tener fiebre, ahora me están medicando, pero no hay doctores que controlen”.

“Mi reclamo es porque en el lugar, no hay control, el protocolo no se cumple, nos cruzamos entre las personas, hay amontonamiento cuando miran la tele o toman mates compartido, entonces es difícil curarse porque no se cumple las normas”, manifestó.

Asimismo contó que se encontraba en el interior por eso cuando llegó a Formosa se realizó el hisopado y le salió positivo. “No contagie a nadie de mi comunidad que es La Pantalla, donde se realizaron 86 hisopados y todos salieron negativo”, sostuvo.

“Estoy por cumplir los 14 días del asilamiento, y al hacerme el hisopado para salir me dio de nuevo positivo, así que me dieron 7 días más en el lugar”, manifestó.

Al mismo tiempo que contó el caso de su mujer que ingreso con resultado negativo, “ella llegó sana al lugar, y hace dos días le hicieron el hisopado y salió positivo. En este lugar no podemos estar sanos, no vamos a salir nunca porque convivimos con el “bicho” acá adentro, no tenemos ventilación, aire, ni ventana para que pueda circular el viento”, informó sobre las condiciones edilicias del lugar.

Con respecto al personal de salud el hombre indicó que “hay psicólogos, odontólogos, médico clínicos, que se acercaron a ver cómo estaba porque me quejé”.

