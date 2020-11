El Estadio Cincuentenario posee 240 camas para atender casos leves y asintomáticos de COVID-19

Compartir

Ya se encuentra todo dispuesto en el Estadio Cincuentenario de la capital formoseña para alojar a eventuales pacientes leves y asintomáticos de COVID-19, manifestó el subsecretario de Deportes y Recreación Comunitaria, Mario Romay.

“El Gobierno provincial realizó el acondicionamiento del Estadio, separando las camas y disponiendo cinco o seis personas por habitación. Además se colocaron mamparas para que los espacios no sean tan abiertos y cada habitación pueda tener más privacidad”, explicó el funcionario.

En ese sentido, aclaró que el Cincuentenario, que en este momento posee 240 camas, “no está destinado a personas que ingresan a la provincia por el sistema ordenado para realizar la cuarentena, sino que está preparado para los enfermos de COVID-19 leves o asintomáticos que no requieran una atención especial como para ser derivados al Hospital de la Contingencia Evita”.

Destacó que el Estadio cuenta con el personal de salud que está a cargo del doctor Víctor Fernández, director del Hospital de la Madre y el Niño de Formosa, al cual se suma un equipo de limpieza y desinfección.

“Pusimos a prueba los equipos de aire acondicionado y todo funciona perfectamente”, subrayó Romay, marcando que “esto se pudo realizar porque este tiempo nos permitió fortalecer nuestro sistema de salud y la decisión política del Programa de Ingreso Ordenado y Administrado posibilitó que nos organicemos y acondicionemos de la mejor manera”.

Hizo notar a esta Agencia que “todo esto es fruto de la planificación estratégica que se viene realizando desde el primer momento de la pandemia”, poniendo de resalto en esa línea la inauguración del moderno y único en el país Hospital Interdistrital Evita, a la cual asistió el propio presidente de la Nación, Alberto Fernández.

Sobre la habilitación del Cincuentenario como centro de atención de casos de COVID leves y asintomáticos, explicó: “Todo esto tiene un por qué, ya que no se trata sólo de la capacidad para albergar a las personas, sino que se encuentra situado dentro de un polo sanitario cercano al Hospital Interdistrital, a menos de 200 metros, con el Hospital de Alta Complejidad a unas cuadras más, pero todo en un lugar donde se les facilite a los médicos y al personal de salud brindar la mejor atención a cada uno de los formoseños”.

“Vamos a seguir para adelante, estamos preparados para salir fortalecidos de todo esto”, concluyó.

