El estadio de Obras recibirá el Final 8 de la Liga Sudamericana

El torneo internacional tendrá una nueva instancia de definición con tres equipos argentinos que van en busca de la gloria.

El estadio de Obras Sanitarias fue designado la sede del Final 8 de la Liga Sudamericana de Baloncesto 2022, que se disputará del 29 de noviembre al 4 de diciembre.

Los ocho equipos que avanzaron a esta instancia se enfrentarán de la siguiente manera:

San Martín vs. Oberá

Boca vs. San Pablo

Unifacisa vs. Aguada

Baurú vs. Titanes

Los Cuartos de Final tendrán un formato de eliminación doble y se jugarán del 29 de noviembre al 1 de diciembre. Los ganadores avanzarán y si vuelven a ganar, clasificarán a las Semifinales. Los perdedores jugarán un segundo partido y si pierden por segunda vez, quedarán eliminados.

Los cuatro equipos que prevalezcan avanzarán al Final 4, que se disputará los días 3 y 4 de diciembre.

La Liga Sudamericana de Baloncesto, en su edición número 25, es el torneo de clubes más importante de Suramérica y el segundo del continente, después de la Basketball Champions League Americas. El ganador levantará el trofeo Horacio Muratore, denominado así en honor del presidente honorario de FIBA y fundador de la competición.

El club brasileño Botafogo es el último campeón de la Liga Sudamericana, en 2019.

