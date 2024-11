El estado de la calle O’Higgins y Av. Los Paraísos preocupa a los vecinos del barrio 12 de Octubre

El estado de las calles en el barrio 12 de Octubre se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para los vecinos, quienes denuncian que la intersección de O’Higgins y avenida Los Paraísos es prácticamente intransitable. Con pozos de gran profundidad que ocupan gran parte de la calzada, tanto vehículos como transeúntes se ven obligados a maniobrar con extrema precaución para evitar accidentes.

Los problemas no son nuevos. El deterioro de la zona es un tema de vieja data, pero conforme pasa el tiempo, la situación solo empeora. «Los pozos están cada vez más profundos y no se puede pasar sin riesgo de dañar el auto o caer en los huellones», explicó un vecino que, además, resaltó el peligro que representa para los transeúntes, quienes, por la falta de veredas, se ven obligados a caminar por la calle.

A medida que el tiempo avanza, la situación se agrava y ya no solo se trata de un problema para quienes transitan en vehículos, sino también para los peatones. «Es como si estuviéramos en un potrero, ni en los potreros de los caballos se ven estos pozos», comentan los residentes de la zona, visiblemente frustrados por la desidia de las autoridades.

Los vecinos reclaman una solución urgente a las autoridades locales. Aseguran que, si bien el problema es conocido desde hace tiempo, nunca se han tomado medidas concretas para solucionar la cuestión. «Es inaceptable que se deje pasar tanto tiempo sin que nadie haga nada», sentencian.

El estado de la calle O’Higgins y avenida Los Paraísos no solo afecta la calidad de vida de quienes residen en el barrio, sino que también pone en riesgo la seguridad de todos los que deben transitar por esa zona, convirtiéndose en una verdadera bomba de tiempo para quienes se animan a circular por allí.

Finalmente, los vecinos de la zona exigen que las autoridades tomen cartas en el asunto de manera inmediata antes de que ocurra una tragedia.