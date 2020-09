“El Estado ya tiene que estar preparado para un brote de coronavirus en Formosa”, dijo Lee

Compartir

El abogado Carlos Lee que realizó varias presentaciones en defensa de los formoseños que han quedado varados en el puente que une Chaco con Formosa ante el impedimento de ingresar a la provincia, visitó el piso de “Expres en Radio” donde defendió a los ciudadanos que se encuentran en esta situación ya que aseguró que no es por “capricho” que deciden regresar sino que por “necesidad”, teniendo en cuenta que muchos de ellos han quedado sin trabajo y sin sustento ante la pandemia de coronavirus.

“Hemos venido presentando habeas corpus en su momento por aquellas personas que estaban en el puente, todos fueron rechazados pero de todas maneras con medidas correctivas hacia el gobierno provincial donde un juez intimaba a que pongan fecha para el ingreso, en su momento cuando llegó a la Cámara de Apelaciones en un accionar intempestivo, rápido, por parte del gobierno para no sentar un fallo, metieron a los formoseños por los que estábamos planteando esto cuando estábamos solo a horas de resolver una situación muy particular que podría haber sentado un precedente importante dentro de lo que es esta restricción de libertad que tenemos todos los formoseños”, comenzó explicando.

Asimismo el letrado contó que días pasados “hemos decidido en el estudio plantear un amparo colectivo donde también nos incluimos nosotros, esto es un amparo de incidencia colectiva, el planteo lo hacemos nosotros con otras personas, citamos casos particulares que hacen al contenido y a la demostración de lo que estamos diciendo, que hay restricciones de libertad de todos los ciudadanos formoseños, en esa medida que planteamos en la justicia federal se le corre traslado al gobierno de la provincia que tomó una actitud negacionista, que dijo que estas personas están varadas en la ruta ‘por un accionar imprudente’, explicando que hay una entrada administrada y organizada y que era una irresponsabilidad de esas personas venir y estar en la ruta”, señaló.

“Todas las justificaciones que se puedan emplear en todo el catálogo y que ya han empleado no dejan de ser una violación contra los derechos constitucionales de los ciudadanos. Una cosa es la pandemia y otra cosa la cuarentena, a la pandemia de coronavirus no la decidimos, apareció y debemos combatirla, otra cosa diferente es la cuarentena donde sí decide el gobierno qué va a hacer”, aclaró.

“En Formosa no solo estamos en cuarentena sino que estamos aislados con prohibiciones de salir, aislados porque los que estamos acá tampoco podemos salir o si lo hacemos sabemos que no vamos a poder volver, muchos de nosotros tenemos hijos estudiando afuera y eso implica que ya van 6 meses de medidas restrictivas, para prevenir la salud el aislamiento era una medida necesaria hasta tanto se planifique el sistema de salud y los lugares de aislamiento, estaba bien al comienzo, pero en el trascurso del tiempo ya tendríamos que haber buscado las alternativas que no signifiquen una restricción de la libertad de comercios, un montón de cuestiones”, expresó el letrado.

En ese marco el abogado aseguró que “durante todo este tiempo se tenían que haber preparado para recibir y albergar a los formoseños, no tener un ciudadano formoseño al costado de la ruta expuesto a un montón de enfermedades pasando frio, calor, hambre, qué cree el gobierno, que una persona se larga estando en un estado cómodo en algún punto del país, teniendo todos los recursos se va a largar a la ruta para quedarse a la vera sin las medidas de higiene, en una carpa, es ilógico e irracional hablar de irresponsabilidad, hay un estado de necesidad que los hace volver a nuestra provincia”, aseguró Lee.

“Creo que están haciendo en alguna manera abuso de poder, ellos cuando uno sale te meten preso y te imputan el articulo 205 que es propagar una enfermedad, pero primero tengo que tener la enfermedad para propagarla. De alguna manera la formación que le dan muchas veces a los policías que son los que imputan cierto delito no está acorde a lo que corresponde, ellos se dieron cuenta por eso agregaron algunos artículos al Código de Faltas que son inconstitucionales”, aseveró.

“Desde el momento en que no puedo juntarme con mi familia, trabajar, circular libremente, hacer deporte, estoy siendo restringido, estoy convencido de que nadie se quiere contagiar de coronavirus, el Estado debe estar para asistir a aquellos que necesitan y a lo largo de todo este tiempo con 6 meses de cuarentena el Estado ya tiene que estar preparado para un caso de brote de coronavirus en Formosa. El diálogo nos puede permitir alternativas de cómo ir activando algunas cuestiones necesarias”, dijo.

“Hoy vivimos un estado de sitio camuflado, a nivel nacional no se decretó estado de sitio, cuando comienzan a restringir derechos individuales están yendo a una etapa más, fue lo que durante muchos años se luchó de lo que pasaba en las épocas de dictadura militar donde cualquier pretexto era válido para meterte preso y creo que hoy sucede lo mismo, te arman una causa, los juzgados de paz, de instrucción están colapsados de la cantidad de actas que hay”, indicó.

“El Defensor del Pueblo debería estar haciendo mi trabajo, yo no lo vi hacer ninguna presentación por la gente que está varada afuera de la provincia, es un defensor del estado más que del pueblo, la energía subió, lo mismo el agua y no lo he visto decir que las tarifas se deben mantener, un montón de situaciones que después se van acomodando de acorde a la necesidad de los entes recaudadores”, criticó.

“Cuando yo salgo a pelear por algo como esto, cuando salgo en los medios a hablar no tiene un fin político, sino que social, ciudadano, me están avasallando los derechos, los míos, de mi familia, de mis amigos, los de mis vecinos, los de mis hijos. Yo nunca hablé como miembro de un partido político, el amparo dice Lee, Carlos Roberto S/Amparo, es decir que lo planteé yo, no me valí de ningún partido para hacer un planteo y tengo muchas diferencias con los miembros del partido al que pertenezco”, manifestó Lee.

“Dicen que quieren ingresar el virus, pero si tuvieran un hijo ahí, algún familiar cambiaría la historia, me ha pasado en un caso que no pude solucionar en tiempo y forma de una formoseña que quería ingresar a la provincia porque su padre estaba en terapia intensiva, me habló un viernes porque ya estaba cansada de reiterar su pedido, el padre falleció el domingo y no tuve tiempo de nada, materialmente me iba a resultar imposible por los plazos procesales, entonces cómo le explicamos a esa gente, no vale la vida de unos cuantos para justificar que no entre el virus, los formoseños somos todos, no tengo porqué sacrificar ni al primero ni al último, tengo que resguardar a todos, brindarles la asistencia de salud necesaria, el lugar de aislamiento, tengo cómo prevenir la enfermedad, hacerles el hisopado, hay medios necesarios, pero no dejarlos abandonados a su suerte”, dijo.

“Si bien tenemos derechos así también tenemos obligaciones y una de nuestras obligaciones para hacer ejercicio del derecho que pregonamos por la libertad ambulatoria es que también tenemos que guardar los protocolos de sanidad, esa es nuestra obligación, no es solo decir que tenemos derechos y hacer lo que queremos, el adquirir un derecho también implica adquirir una obligación”, finalizó.