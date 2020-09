El eterno reclamo clorindense por el deficiente servicio de agua potable

Compartir

CLORINDA(C).- La ciudad de Clorinda sigue con los problemas de provisión de agua potable y los intensos calores generan que la demanda aumente cada vez más y la misma no llega a cubrirse ya que el agua no aparece en los grifos.

Durante la mañana de ayer, nuestro medio fue receptor de los reclamos de los vecinos de la ciudad, por eso se requirió dialogar con el titular del SPAP Clorinda, el doctor Héctor Leonetti, quien manifestó que “se está intentando enviar más presión para poder sacar el aire de las cañerías, pero no se puede llevar más de 45 minutos porque nos quedamos sin el vital líquido en la planta, es demasiado el consumo que tenemos, por eso bajamos, para poder aguantar el resto de la mañana, es evidente que una planta para 25 mil habitantes no soporta una cantidad de 100 mil habitantes, y ya no tenemos forma de aumentar el proceso”.

En cuanto a la obra para la nueva planta de agua potable, “lo único que observamos es que se está trabajando para lo que será la toma nueva en la zona de los kilómetros, hicimos un terraplén entre los dos puentes después del km 8 y en el km 9, hay un diente entre los dos puentes donde están realizando el terraplén paralelo al puente, porque en ese sector el acueducto va estar ubicado al costado de los puentes, es todo lo que sabemos de las obras, oficialmente en la planta y en los centros de distribución no se reinició el trabajo”, contó.

Por último, Leonetti pidió a todos los vecinos que “cuiden el agua porque se vienen tiempos de mucho calor y el consumo aumenta y no va a dar abasto para cubrir el total de la ciudadanía. Estamos trabajando con las emergencias per hay muchas roturas de caños, porque al elevar la presión, los caños no aguantan y se rompen”.