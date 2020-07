El ex custodio de Michael Jackson habló sobre “la habitación secreta para niños” de la mansión Neverland

Compartir

Matt Fiddes, ex guardaespaldas de Michael Jackson, contó su versión sobre el rumor de que el fallecido músico tenía una “habitación secreta para niños” en su mansión de Neverland, en la cual sus acusadores aseguran que abusó de menores de edad.

El hombre, que estaba a cargo de la custodia de Michael Jackson cuando falleció en 2009, tomó la palabra a través de un podcast sobre las denuncias de abuso infantil presentadas contra el cantante en el premiado documental Leaving Neverland. Y negó enfáticamente que las acusaciones fueran ciertas.

“Ellos (los críticos) tratan de convencerte que construyó una habitación secreta para niños. Pero eso, que estaba allí cuando compró la casa, en realidad era una habitación de pánico”, declaró Fiddes en el popular podcast The Scott McGlynn Show. “El tipo era un multimillonario y era completamente normal tener una habitación del pánico… empujabas una puerta y había cosas ahí para mantenerse entretenido por unos días hasta que se resolviera un problema”, explicó el ex custodio que ahora es un empresario y entrenador personal de celebridades.

“Muchas veces la gente se lanzaba en paracaídas y las alarmas sonaban y el personal de Neverland le decía que entrara en la habitación. Así que no era una habitación secreta. Es la cosa más ridícula que la gente se inventa”, contó Fiddes en el podcast de Scott McGlynn, un reconocido influencer en Inglaterra.

En 2005, Michael Jackson fue llevado a juicio por casos de pederastia y fue declarado inocente.

“Es una pena que su reputación se haya visto empañada por estas locas acusaciones”, lamentó Fiddes, quien también opinó sobre Leaving Neverland, el documental donde aparecen los testimonios de Wade Robson y James Safechuck, quienes afirman haber sufrido abusos sexuales por parte del cantante cuando eran menores de edad.

“El timing fue muy obvio. Lo que se perdieron del documental es que están demandando a Michael por cientos de millones de dólares. Si hubieran puesto eso en el documental, creo que la gente habría cambiado de canal o habría adoptado un punto de vista diferente. Es una parte muy importante. Intentaron demandarlo, fracasaron, luego apelaron, ¡y hacen este documental! Eso debería haber sido incluido en la película, definitivamente. Y Michael no estaba allí para defenderse”, declaró.

Y añadió: “Tuvo mil demandas en su vida, si no recuerdo mal. La gente siempre buscaba dinero, era algo cotidiano. La gente hacía cualquier cosa para tratar de conocerlo. Por lo que vi, los padres eran el problema, no los niños. Los padres decían: ‘¿No pueden tener 10 minutos más?’”.

Cuando le preguntaron qué pensaría Michael Jackson de los reportes en la prensa que circulan hoy en día, Matt Fiddes dijo: “Él no querría que respondiera a todas esas críticas. Su actitud era ‘siempre ignorarlos. No merece la atención’. Su consejo para todos nosotros era que lo ignoráramos y no hiciéramos comentarios. Pero tuvimos que [decir algo] el año pasado cuando llegó el momento en que no podía ignorarlo más”.